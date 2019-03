Osakas raivosi, häiritsi työmiehiä ja huuteli vuosien ajan – iäkkäät naapurit eivät uskaltaneet viettää aikaa pihalla

Oma raha

Osakas raivosi, häiritsi työmiehiä ja huuteli vuosien ajan – iäkkäät naapurit eivät uskaltaneet viettää aikaa

Seinänaapurina

Todistajana kuultu

Kun taloyhtiössä

asunut nainen muutti talosta pois, kun häirikkönaapuri huuteli parvekkeelta hänen ulkonäöstään, ja taloyhtiössä remonttia tehneet miehet kyllästyivät miehen neuvoihin.Ongelmiin lopulta puututtiin ja taloyhtiö otti asukkaan omistaman asunnon hallintaan.Asukkaista valtaosa on yli 75-vuotiaita ja he joutuivat kuulemaan jatkuvaa huutamista ja häiriöitä. Pari vuotta sitten mitta täyttyi: poliisia tarvittiin rauhoittelemaan asukasta ja käynnistyi asunnon hallintaanotto.Taloyhtiön hallitus antoi asukkaalle varoituksen ja lopulta ylimääräinen yhtiökokous otti hankalan asukkaan omistaman asunnon kolmeksi vuodeksi hallintaan. Yhtiökokouksen päätös toimitettiin asunnon omistajan lisäksi myös yleiselle edunvalvojalle.Asunto-osakeyhtiölain perusteella asunto voidaan ottaa enintään kolmeksi vuodeksi hallintaan, jos huoneistossa vietetään häiritsevää elämää.Omistajaa ratkaisu ei miellyttänyt. Hänen näkemyksensä oli, ettei hän käyttäytynyt häiritsevästi eikä uhkaillut ketään. Asukas nosti Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa kanteen ja vaati taloyhtiön ratkaisun kumoamista.hallituksen puheenjohtaja kertoi saaneensa asukkailta valituksia, joiden mukaan talossa soi musiikki läpi yön eivätkä asukkaat saaneet nukutuksi.Puheenjohtaja oli häiriöiden aiheuttajaan yhteydessä. Asukas ilmoitti soittavansa musiikkia silloin kun itse haluaa.Eniten valituksia tuli tilanteista, joissa talon asukkaat pihalla tai rappukäytävässä kohtasivat hankalan naapurinsa. Hän saattoi tuppaantua seuraan ja alkoi puhua kuulijalle asioista, joista kukaan ei ymmärtänyt mitään. Monet asukkaat pelkäsivät miehen käytöstä.Viereisen asunnon naisvuokralainen sai tarpeekseen ja muutti talosta, kun ongelma-asukas oli useita kertoja kommentoinut omalta parvekkeeltaan naisen ulkonäköä.Iäkkäät asukkaat eivät uskaltaneet kesäisin istua ulkona, koska pelkäsivät miestä. 93-vuotias naisasukas kertoi pelkäävänsä miehen kohtaamista rappukäytävässä.Moni asukas pelkäsi lähteä yksin kauppareissulle ennen kuin oli varmistanut mahtaako ongelma-asukas olla paikalla.Yhdeksän vuotta ongelma-asukkaan naapurina asunut mies kertoi tämän olevan häiritsevä ja epämiellyttävä naapuri.tehtiin remonttia, kävivät remonttireiskat kuumina, ja ongelmia oli taas edessä. Asukas neuvoi heitä pitämään turpansa kiinni. Remontin työmaakokouspöytäkirjoihinkin tuli muutama kappale häiritsevästä asukkaasta.Kun apua ei löytynyt poliisilta eikä terveydenhuoltoviranomaisiltakaan käynnisti taloyhtiö asunnon hallintaanoton.Käräjäoikeus totesi, että asuntoyhtiöllä oli oikeus hallintaanottoon ja hylkäsi asukkaan nostaman kanteen. Asukas oli aiheuttanut toimillaan muille asukkaille mielipahan lisäksi myös pelkoa ja välttelykäyttäytymistä.Mies joutuu maksamaan taloyhtiön noin 3 600 euron oikeuskulut.Asukas vei kiistan edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen, joka hylkäsi kantelun, sillä hän ei ollut ilmoittanut tyytymättömyyttään määräajassa. Hovioikeuden kannanotto on viime viikolta.