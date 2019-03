Oma raha

Rintamamiestalon rakenteista löytyi kosteuspommi – pariskunta vaati 60 000 euron hyvitystä, mutta toisin kävi

Väitteet

Lähes viisi





Ennen hovioikeuskäsittelyä

vaurioista kumottiin lähes täysin käräjäoikeudessa, sillä myyjät olivat kertoneet talon ongelmista ennen lopullista kauppaa.Ostajille oli tulossa käräjäoikeuden ratkaisun perusteella noin 16 000 euron oikeuskulut maksettavaksi.Riita oli jo menossa Itä-Suomen hovioikeuteen, mutta ennen oikeuskäsittelyä osapuolet tekivät sopimuksen, jonka mukaan ostajapariskunta luopui jättipottinsa vaatimuksista.Lopputulos oli, että ostaja tyytyi 6 000 euron hyvityksen, mutta kun pariskunnan oikeuskulut nousivat kymppitonniin, meni riitely reilusti pakkasen puolelle.Pariskunta osti talon kesällä 2011. Vain muutaman kuukauden asumisen jälkeen kellarin hajuista käynnistyi epäily rakennuksen kunnosta.Kellarin kosteutta tutkittiin ja todettiin, että pintavesiä ja maan kosteutta pääsi rakenteisiin. Ostajat ilmoittivat myyjille asiasta, mutta eivät esittäneet mitään vaatimuksia korjaustoimista huolimatta. Tutkimusraportissa esitetään useita korjaustoimia, mutta niitä uusi omistaja ei käynnistänyt.vuotta kului ja nyt asukkaat epäilivät sisäilman laatua. Näytteistä paljastui hometta ja bakteereja.Ulkoseinien ja yläkerran rapun purueristeistä löytyi heikot mikrobi- ja homevaurioihin viittaavat tulokset. Kun rakenteista otettiin vielä useita näytteitä, löytyi ulkoseinistäkin vaurioita. Remonteista tehtiin laskelmat, jotka päätyivät yli 60 000 euron summaan.Ostajat tekivät reklamaation myyjälle. He olivat saaneet mielestään talon, joka poikkesi siitä mistä oli sovittu. Heidän mielestään myyjä ei ollut kertonut talon vaurioista ja he vaativat hyvitystä.Myyjä kiisti vaatimukset. Myyjän mukaan alakerran kosteusongelmista oli kerrottu ja ne olivat silminkin nähtävissä ennen kaupantekoa ja ostajan täytyi muutenkin ymmärtää, että 65-vuotiaassa talossa on remontteja edessä. Myös portaikon kunto oli ollut nähtävissä jo kauppaa tehtäessä.Myyjä oli kertonut myös salaojien ja kosteudenhallintajärjestelmien puutteista. Myyjä piti reklamaatiota vanhentuneena.Käräjäoikeus ratkaisi riidan viime elokuussa ja hylkäsi ostajien nostaman kanteen.Portaikossa todettiin vaurio. Kun myyjillä ei ollut salaisesta vauriosta tietoa, niin myyjä ei oikeuden mukaan laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan.Ulkoseinien ja kellaritilojen osalta todistajina kuultujen asiantuntijoiden näkemykset menivät ristiin, eikä oikeus asettanut kummankaan osapuolen selvitystä toistaan paremmaksi.Oikeus totesi, että ostajien tiedossa oli kellaritilojen kosteus jo kaupanteosta lähtien ja heillä oli selonottovelvollisuus kosteuden vaikutuksista muihin kuten seinärakenteisiin. Selonottovelvollisuus korostui varsinkin sen jälkeen, kun ostajat tutkituttivat rakenteita, mutta eivät tehneet niitä toimenpiteitä, joita tutkimuksessa esitettiin.Ulkoseiniä koskenut reklamaatio ehti vanhentua, mutta portaikon osalta se oli tehty kohtuullisessa ajassa. Portaikon virhe ei ollut kuitenkaan niin merkittävä, että siitä olisi tullut hinnanalennusta.Käräjäoikeus hylkäsi kanteen, mutta ostaja jatkoi vielä vaatimustaan ja vei riidan edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen.osapuolet pääsivät sopimukseen, jonka hovioikeus vahvisti. Sopimuksen tarkoitti samalla Etelä-Savon käräjäoikeuden antaman ratkaisun hylkäämistä.Sovinto syntyi, kun myyjäpariskunta hyvittää ostajia 6 000 eurolla. Ostajille jää hyvityksen jälkeenkin riidasta tuhansien euron kulut.Myyjän kulut jäävät 60 000 vaatimuksen sijasta 6 000 euroon. Myyjäpariskunta sai omat noin 6 000 euron oikeuskulunsa veronmaksajien piikkiin. Riidan kohteena oleva talo sijaitsee Savonlinnassa.