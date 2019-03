Amatöörin rakentamaan taloon piti tulla päivähoitopaikka – lasten sijaan nurkkiin ilmaantui mikrobeja, radonia, pakkasta ja kosteutta

Oma raha

Amatöörin rakentamaan taloon piti tulla päivähoitopaikka – lasten sijaan nurkkiin ilmaantui mikrobeja, radonia

Kaikki nämä viat tai puutteet löytyivät kuuden, seitsemän vuoden ikäisestä omakotitalosta Jyväskylän Korpilahdella vuosina 2015 ja 2016. Ja näiden vikojen vuoksi syntyi tuplariita, jossa osallisena oli talon rakentanut mies ja kaksi talon myöhemmin ostanutta pariskuntaa.Talon keväällä 2015 ostanut pariskunta B haastoi Keski-Suomen käräjäoikeuteen edelliset omistajat, pariskunta A:n, joka osti talon talvella 2012. He puolestaan haastoivat oikeuteen miehen, joka rakensi talon vuonna 2009.Käräjillä käsiteltiin samalla kertaa siis kahta eri kannetta. Oikeus summasi vastuut niin, että talon rakentajan on maksettava korvauksia pariskunta A:lle, joka puolestaan on korvausvastuussa pariskunta B:lle.260 500 eurolla talon ostanut pariskunta B sai oman kauppansa puretuksi. Pariskunta A:n pitää korvata ostajille koko kauppasumma ja heidän liki 40 000 euron oikeudenkäyntikulunsa.Pariskunta A sai siis takaisin talon omistusoikeuden, joten seuraavaksi oikeus ratkaisi jälkimmäisen kanteen kohtalon.virheiden korjaamisen hinnaksi oikeus arvioi noin 67 000 euroa. Koska korjaukset parantavat kiinteistön tasoa, oikeus määräsi talon rakentajan korvausvelvollisuudeksi noin 60 000 euroa.Samalla rakentaja määrättiin maksamaan pariskunta A:lle ne noin 40 000 euron oikeudenkäyntikulut, jotka pariskunta A määrättiin maksamaan pariskunta B:lle.Rakentaja sai maksettavakseen myös pariskunta A:n oikeudenkäyntiin ja turvaamistoimiin liittyvät kulut, yhteensä noin 18 500 euroa. Rakentajan maksettavaksi määrättiin siis kaikkiaan noin 118 500 euroa.Rakentajan tappioksi tulivat lisäksi hänen omat oikeudenkäyntikulunsa, noin 25 000 euroa.Pariskunta A:n näkökulmasta lopputulosta ei voi pitää suurena voittona. Vähävarainen rakentaja valitti ratkaisusta hoviin, jossa hyvin toimeentuleva pariskunta A päätti tulla rakentajaa vastaan.Sovintoratkaisun mukaan pariskunta A tyytyy lopulta 118 500 euron sijaan 70 000 euron korvauksiin. Summa pitää sisällään sekä 45 000 euroa kauppahinnan alennusta että 25 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Rakentaja lyhentää velkaa ulosoton kautta.Pariskunta A:n kohdalla yksi ongelma oli se, että oikeus reklamaatioihin rakentajaa vastaan ehti joidenkin virheiden vuoksi vanhentua.mukaan ”hyväkuntoista” taloa ostaessaan pariskunta B suunnitteli ottavansa sinne lapsia perhepäivähoitoon. Haave kaatui nopeasti, kun pariskunnan oma 5-vuotias tytär alkoi oirehtia. Ajan myötä terveyshaittoja alkoi esiintyä muullakin perheellä.Pariskunta B ihmetteli myös rakennuksen aistinvaraisesti poikkeavaa hajua. Talven tullen talo osoittautui sietämättömän kylmäksi, ja perhe oli pakotettu muuttamaan pois alle vuosi kauppojen jälkeen, tammikuussa 2017.– Rakennuksen sisätiloissa on kauttaaltaan kohtia, joissa pintalämpötilat ovat selvästi alle asumisterveysasetuksen mukaisten sallittujen arvojen, paikoin jopa selvästi pakkasen puolella, pariskunta B kirjasi kanteeseensa.Pariskunta B ihmetteli myös yhdestä makuuhuoneesta jalkalistan takaa löytynyttä 10–15 sentin mittaista muovailuvahapötköä.– Sen voi epäillä olevan peräisin jonkinlaisista (pariskunta A:n) viritelmistä ilmavuotojen estämiseksi.Pariskunta A kielsi viritelmän. Oikeus päätteli, ettei lyhyttä muovailuvahapätkää ole voitu tarkoittaa useiden metrien mittaisen lattiarajan tiivistyskeinoksi.rakennustekniseksi virheeksi osoittautui ulkoseinien höyrysulku, jota ei oltu liitetty alapohjarakenteeseen. Höyrysulkumuovi oli katkaistu vaakakoolauksen alapuolelta, vaikka se olisi pitänyt tiivistää lattian betonilaatan ja eristeen väliin.Oikeus totesi muitakin erilaisia rakentamiseen liittyviä puutteita kuten sisäkattojen notkollaan olleet MDF-paneelit ja keskeneräisyyden eräissä sähköasennuksissa.Sen sijaan radonkermin puute ei oikeuden mukaan lopulta ollut vika, joka olisi vaikuttanut ratkaisuun. Samaan lopputulokseen oikeus päätyi muurin sisäpuolisen lämmöneristeen osalta.Koko sotkun taustalla oli talon rakentajan ammattitaidottomuus. Mies on rakentanut kaksi muutakin takoa, vaikka ilmoitti olevansa rakentamisen suhteen maallikko.Rakentaja perusteli käräjillä sovitteluvaatimustaan maallikkoutensa lisäksi sillä, että ”rakentaminen tapahtui sääolosuhteiden armoilla” ja sillä, että ”rakentamista koskevat määräykset ovat taipuvaisia muuttumaan alinomaa”.kanteeseen pariskunta A kertoi ostaneensa kiinteistön ”hyvässä uskossa” ja asuneensa talossa ”tyytyväisinä kolme vuotta”. Pariskunta A korosti myös olematonta rakennusteknistä osaamistaan.– (Perheellä) ei ole ollut mitään oireita talossa asuessaan eikä muutoinkaan mitään havaintoja sen kaltaisista virheistä, joita nyttemmin on havaittu, pariskunta A vastasi.