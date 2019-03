Oma raha

Kommentti: Luksuskellojen Stockan Herkku muutti Citymarketiin – mutta millaiset Hullut Päivät siitä seuraa?

















Yhtäällä vannotaan eksklusiivisten boutique-myymälöiden nimeen, toisaalla uskotaan nettimyynnin auvoisuuteen myös luksuskellojen suhteen. Myös brändien välinen eriarvoisuus kasvaa. Vahvat merkit kuten Rolex ja Patek Philippe myyvät suhdanteista riippumatta, kun vähemmän tunnetut joutuvat karsimaan tiukassa paikassa.Viimeisen kerran tammikuussa järjestetyillä Geneven Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) -kellomessuilla nähtiin uusia tulokkaita ja hyvästeltiin muutama messuveteraani. Eri valmistajia messuilla oli tänä vuonna 35. Lähtijöiden joukossa olleet Audemars Piguet sekä Richard Mille ovat kokeneet messurumban liian kankeaksi tavaksi myydä kellojaan kuluttajille, ja panostavat jatkossa omiin myymälöihinsä ja suoraan kontaktiin asiakkaidensa kanssa. Lisäksi messuilla olo maksaa. Yksi neliömetri messuhallia muutamaksi päiväksi maksaa noin 1 600 euroa, ja vaikkei luksusvalmistajilla varsinaisesti ole pikkurahasta puutetta, eivät valmistajat halua maksaa sellaisesta, josta eivät koe saavansa vastinetta. Messujen perinteisen tukijalan, Cartierin, tilat kattavat 2 000 neliömetriä, mistä jokainen voi laskea pelkän tilavuokran kustannuksetEnsi vuonna SIHH siirtyy ajallisesti kevääseen, merkittävästi suuremman Baselworldin kupeeseen. Muutoksella haetaan synergiahyötyjä, eli säästöjä, kun valmistajat ja vieraat voivat siirtyä yksiltä messuilta suoraan toisille. Jos Geneven SIHH on kuin entinen Stockan herkku, on Baselin Baselworld hyvin varusteltu Citymarket. Kävijöitä edellisessä oli tänä vuonna 23 000, kun taas Baselissa käy noin 100 000 vierailijaa. Lisäksi SIHH on kutsuvieraspohjainen, mikä näkyy tiettynä palvelutasona. Baselworld on jo kokonsa puolesta pahimmillaan kuin Hullut Päivät.Paljonko luksus maksaa? Tähän jopa filosofiseen kysymykseen ei ole yhtä ainoaa vastausta. Jotkut valmistajista keskittyvät vain muutaman kappaleen monimutkaisiin sankarikelloihin, joita ei edes ole tarkoitettu ranteessa pidettäviksi, vaan säilöttäväksi kassakaappiin. Tällaisten kellojen hintalappu on lähtökohtaisesti vähintään viisi-, kuusinumeroinen. Suurin osa luksuskelloista sijoittuu hintakartassa 5 000 ja 20 000 euron välille, mutta onnekkaasti osa valmistajista on lyönyt luksuksen leiman myös alle 5 000 euron malleihinsa. Miltä tasolta alkaa palkansaajan luksus ja kuinka korkealla on pääomatuloisen ”entry level”?