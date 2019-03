Oletko Rambo, pehmopornoilija vai ihminen, joka ei tee virheitä? Tässä on juuri sinulle sopiva arvokello!

Oma raha

Tarjonta painottui pääosin miestenkelloihin, mutta erityisesti Piagetin sekä Cartierin valikoimiin sisältyi myös monia huikeita naistenkelloja, joiden toteutus lähenteli jo veistostaidetta. Päiväunet sikseen, onneksi luksuksensyrjään pääsee kiinni jo parilla tuhannella eurolla.Cartier, IWC, Baume & Mercier sekä Montblanc kunnostautuivat kaikki laadukkaan ja saavutettavissa olevan luksustuotteen valmistuksessa. Cartierin Santos-mallisto on nyt saanut sisäänsä kvartsikoneiston, joka on merkittävästi laskenut kellon hintaa. Vaikka ”patterikellosta” puhutaankin, ei Cartierin kvartsi ole mikä tahansa rimpula vaan itse kehitetty, jonka patterin luvataan kestävän kuusi vuotta. Huokeimmillaan aidon Cartierin omistajaksi ja sitä kautta korttelin tyyli-ikoniksi pääsee 2 900 eurolla.Pilottikelloistaan tunnettu IWC oli vahvasti juurillaan ja oli jopa rahdannut tiloihinsa toisen maailmansodan aikaisen Spitfire Mk IX-hävittäjän. Kaikissa Spitfire-kellomalleissa on nyt IWC:n itse suunnittelema koneisto ja halvimmillaan automaattiversion saa 4 800 eurolla. Hallissa seissyt hävittäjä pääsee myöhemmin tänä vuonna tositoimiin, kun kaksi brittilentäjää, Steve Brooks ja Matt Jones lentävät restauroidulla koneella maailman ympäri, muutama sata kilometriä kerrallaan.Hieman huutolaispojan asemassa ollut Baume & Mercier nosti jo viime vuona profiiliaan tuomalla markkinoille oman koneistonsa, Baumaticin. Tänä vuonna Clifton Baumatic-mallia oli tuunattu niin karkilla sinisellä taululla, että vain 2 400 euron hankintahinta saa näpit hapuilemaan kohti vippilainasivustoja.Top 10-merkkibrändeihin kuuluva Montblanc, oli jalostanut viime vuonna lanseerattua 1858-mallistoaan vihreään suuntaan, vain värillisesti toki. Retrohenkisyys korostuu entisestään vihreissä kellotauluissa ja pronssisissa kuorissa. Erittäin kuluttajaystävällinen mallisto lähtee reilusta kahdesta tuhannesta eurosta eikä kuunkierto-krono –mallikaan maksa enempää kuin 4700 euroa.Pääomatuloista nauttivan valikoima laajenee merkittävästi. Kun käytettävissä on yli 10 000 euroa, pääsee jo monimutkaisempien toimintojen pariin ja halutessaan myös jalometallien makuun. Entisen Itä-Saksan alueella majaansa pitävä A. Lange & Söhne juhlistaa tänä vuonna uudelleenelvyttämisensä 25-vuotisjuhlaa ja on tehnyt tuoreen version Lange 1-klassikkomallistaan. Valkokultainen keräilykappale maksaa 43 700 euroa.Italialainen rambokellovalmistaja Panerai hemmottelee tänä vuonna heitä, joilla on jo kaikkea. Ostamalla Submersible-mallistosta rajatun erän kellon, pääsee osallistumaan once-in-a-lifetime –retkelle, joita on kolmea lajia. Viisitoista matkaa suuntautuu Ranskan Polynesiaan, missä kellon omistajat pääsevät sukeltamaan vapaasukelluksen maailmanmestarin, Guillaume Néryn kanssa. Seuraavat 33 onnekasta pääsevät treenaamaan Italian laivaston kommandojen kera Välimerelle, ja loput 19 suuntaavat Pohjois-Norjan jäätiköille tutkimusmatkailija Mike Hornin opastuksella. Kello + matka maksaa 39 900 euroa.Enemmän valkoisten pöytäliinojen parissa viihtyviä kiinnostanevat Piagetin ultraohuet Altiplano-mallit, joihin on tuotu 0,9 mm paksuinen, aidosta meteoriitista tehty kellotaulu. Itse meteoriitti-materiaali on peräisin Namibiasta, ja palan ulkoavaruutta saa omakseen 28 500–36 500 eurolla.Ulysse Nardin esitteli jokavuotiset ns. eroottiset kellonsa tuttuun tapaan punaiseksi vuoratussa buduaarissa. Tänä vuonna kellojen taulut oli suunnitellut italialainen sarjakuvapiirtäjä Milo Manara. Oman pienen merenneidon - joissain tauluissa jopa kaksin kappalein - saa itselleen 26 900–34 400 eurolla.Vacheron Constantin tekee maailman tyylikkäimmät pukukellot. Piste. Patrimony-sarjan manuaalivetoinen, sinitauluinen ranteen koristus henkii understatementia ja yhtiön 264-vuotista historiaa. Osaksi aristokratiaa pääsee vain 15 750 eurolla.Kategoriassa ”sankarikellot” liikutaan jo sellaisissa sfääreissä, joilla ei ole mitään kosketuspintaa normaalin elämän kanssa. Jaeger-LeCoultre, joka tosin tekee pääosin kelloja myös palkansaajille, oli tänä vuonna ylittänyt itsensä luomuksellaan Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel. Tuhannestaviidestäkymmenestä osasta koottu, valkokultainen mekaniikan ihme soittaa neljännestunnein pikkuruisten vasaroiden avulla Big Benistä tuttua melodiaa. Lisäksi kalenteritoiminto ottaa huomioon kuukausien pituudet sekä karkausvuodet, ja vaatii säätöä vasta vuona 2100. Kelloa valmistetaan 36 kappaletta ja hintaa muodostuu 800 000 euroa, ilman veroja.Mikäli ei halua tehdä virheitä elämässään on hankittava kello, joka taatusti pysyy ajassa. Urwerkin kehittelemä kahden kellon yhdistelmä koostuu mekaanisesta rannekellosta sekä 35 kilon painoisesta, alumiinisesta atomikellosta. Rannekello telakoidaan atomikelloon, joka synkronoi ajan atomin tarkkuudella. Laitteen luvataan heittävän yhden sekunnin 317 vuodessa ja tästä täsmällisyydestä saa maksaa 2 750 000 euroa. Kolme kappaletta on valmisteilla joista yksi on jo myyty Piilaaksoon.Messujen jokavuotinen puheenaihe, H. Moser & Cie, oli tänä vuonna päättänyt ahdistua ilmastonmuutoksesta ja kantaa kirjaimellisesti kortensa kekoon. Projektiin kuului muun muassa sopivien siementen etsintää sekä kaksi ja puoli viikkoa kasvatusta pääkonttorin kellarissa. Päivänvaloon tuotiin viljelmä, jonka alla on kello. Krassia, ruohoa ja ties mitä puskevaa Nature Watchia pitää kastella kahdesti päivässä ja huolehtia rannekkeen säännöllisestä trimmaamisesta. Nature Watchin hiilijalanjälki on nolla ja lisäksi se toimii hiilinieluna. Hinta on luokkaa ”priceless”.