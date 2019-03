Yrittäjä antoi vaimolleen 50 000 euroa lahjaksi ja jätti 190 000 euron verot maksamatta – haki velkajärjestelyä

Oma raha

Yrittäjä antoi vaimolleen 50 000 euroa lahjaksi ja jätti 190 000 euron verot maksamatta – haki velkajärjestely

Perustelun hakemukselle olivat lähes 300 000 euron velat, jotka johtuivat yrittäjän mukaan epäonnistuneesta yritystoiminnasta.Kolme vuotta aiemmin hän oli nostanut vaimolleen kommandiittiyrityksestään 50 000 euroa ja antoi rahat lahjana. Yrittäjä teki yhtiöstään viiden vuoden aikana yksityisottoja 250 000 euron edestä ja jätti samoina vuosina noin 190 000 euroa veroja ja lakisääteisiä maksuja hoitamatta.Verohallinnon näkemys oli, että yritys velkaantui omistajan ylisuurista yksityisotoista.Kymenlaakson käräjäoikeus ei hyväksynyt velkajärjestelyä eikä Itä-Suomen hovioikeus myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeus piti yrittäjän antamaa lahjaa vaimolleen poikkeuksellisena.Yrittäjä perusteli hakemustaan maksukykynsä heikentymisellä. Hänen maksuvaransa kuukausittain oli vajaat 700 euroa.Miehen henkilökohtainen verovelka oli noin 75 000 euroa ja yrityksen 115 000 euroa.Vaimo maksoi lahjastaan lahjaveron, vajaat 4 000 euroa. Jos kyse olisi ollut palkasta, vero olisi ollut huomattavasti suurempi.Vaimo oli ollut aiemmin yrityksen palkkalistoilla. Myöhemmin hän teki yrityksessä töitä vastaamalla paikallisesta tapahtumasta usean vuoden ajan ilman palkkaa. Tapahtumalla oli oma pankkitili yrityksessä ja vaimon lahja nostettiin kyseiseltä tililtä.Samaan aikaan kun yrittäjä antoi puolisolleen lahjarahat, olivat yrityksen talousvaikeudet jo näkyvillä. Yrittäjä ei maksanut veroja vuosikausiin ja firma ajautui lopulta konkurssiin.Velkojapankki vastusti velkajärjestelyä. Se muistutti, että yrittäjä jätti velvollisuutensa hoitamatta eikä syynä ollut maksukyvyttömyys vaan muut syyt.Verohallinto vastusti myös velkajärjestelyä. Verottajan mukaan yrityksen ongelmat johtuivat omistajansa ylisuurista yksityisotoista.Kommandiittiyhtiön vastuullisena yhtiömiehenä yrittäjä oli vastuussa myös yhtiölle määrätyistä veroista. Verottaja muistutti, että kun yrittäjä jätti firmansa verot maksamatta hän saattoi ottaa ne omaan käyttöönsä, mistä seurauksena oli firman alamäki.Yrittäjä kertoi, että hän hoiti verojaan lainaamalla lähipiiriltään rahaa ja yksityisnostoilla hän kertoi maksaneensa rahoja takaisin.Yrittäjä piti velkajärjestelyyn pääsyä tärkeänä, koska muutoin edessä olisi omistusasunnon menetys, ja asunnosta vaimo omisti puolet.Pankki ei hyväksynyt yrittäjän perusteluja. Yrittäjällä on kaupallisen alan akateeminen loppututkinto. Velkojapankki muistuttikin, että hänen voidaan jo koulutustaustansa perusteella olettaa ymmärtävän liiketoimintaa.Pankki totesi, että yrittäjä on lahjoituksella siirtänyt varoja velkojien ulottumattomiin. Verottaja paheksui myös lähipiirille maksettuja lainoja. Verottaja huomautti, että yhtiön tulos oli samaan aikaan ollut tosiasiassa voitollinen.Verottaja piti todennäköisenä, että yrittäjä oli suosinut yksityisiä henkilöitä, koska velkojien joukossa ei ollut yhtään yksityistä velkojaa.Käräjäoikeus ei hyväksynyt velkajärjestelyhakemusta. Oikeus perusteli ratkaisua isoilla yksityisnostoilla, joilla yrittäjä heikensi firmansa taloudellista tilaa. Käräjäoikeus piti sopimattomana rahalahjan antamista puolisolle. Menettely heikensi yrityksen taloutta ja suosi velkojan asemassa ollutta puolisoa.Käräjäoikeus ei löytänyt painavia syitä velkajärjestelylle. Käräjäoikeuden ratkaisu on joulukuulta. Itä-Suomen hovioikeus ei myöntänyt jakokäsittelylupaa. Hovioikeuden ratkaisu on viime viikolta.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.