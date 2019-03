Oma raha

Mies vaati erossa puolta omaisuudesta – sai 13 senttiä

Mies vaati

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiseloon

Remonttihommissa

avioerossa omaisuuden tasapuolista jakoa, mutta lopputulos oli yksiselitteinen: käteen jäi vain 13 senttiä. Häädön mies oli saanut jo aiemmin.Vaimo oli hankkinut kiinteistön jo ennen avioliittoa ja se kuului hänelle, kuten myös asuntovelat, auto ja irtaimisto. Vaimo oli lisäksi tuonut elannon yhteiseen pesään ja pyöritti omaa yritystään.Mies perusteli vaatimustaan entisen vaimonsa talon remonteilla. Selvisi, että kaikki mitä mies oli nikkaroinut, piti lopulta purkaa – pienistä pintaremonteista oli tosiasiassa ollut vain harmia.Pesänjakaja päätyi ratkaisuun, jonka mukaan miehelle ei kuulu tasinkoa. Olihan ex-vaimo hankkinut kiinteistön jo ennen liittoa eikä ollut näyttöä, että mies olisi osallistunut pesän varallisuuden kartuttamiseen millään tavoin.Mies moitti avioeron ositusta ja vaati vaimon 80 000 euron varallisuudesta tasinkona puolikasta eli 40 000:ta euroa. Hän piti pesänjakajan13 sentin pottia vääryytenä, vaikka se olikin miehen pesän säästö.Toisensa osapuolet olivat tavanneet netissä. Melko lyhyen tutustumisen jälkeen pariskunnalla oli jo yhteinen osoite.sisältyi myös epäonnea; pariskunnan yhdessä omistama toinen koti tuhoutui tulipalossa perusteellisesti, eikä vakuutus korvannut lanttiakaan. Kiinteistöstä ei jäänyt kummallekaan puolisolla velkaa tai varoja.Tasinkovaatimustaan mies perusteli remonttitöillä. 1920-luvulla rakennetussa talossa oli aina jotain korjattava.Ex-vaimon mielestä remontissa ei ollut tullut muuta kuin sutta ja sekundaa: jokin oli mennyt betonisatsissa pieleen ja pihagrillin perusteet murenivat, yläkertaan johtavat portaat ja keittiön lattia oli purettava ja tehtävä uudelleen, saunan pukuhuoneen kattopaneelit turposivat ja katto oli purettava, ja rappusten betonivalussa raudat jäivät pintaan.Entinen vaimo vastusti miehen nostamaa kannetta, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus käsitteli viime joulukuussa. Hän oli yksin maksanut asuntovelat ja muistutti, että mies oli ollut vuosikaudet työtön ja käytti saamansa sosiaalietuudet itse.Vaimo totesi, että mies oli osallistunut talon remontteihin, mutta niistä aiheutui lopulta vain vahinkoa.avustanut naapuri kertoi nähneensä miestä vuosien saatossa vain yhden kerran. Naapuri oli vaimon todistajana oikeudessa pesänjaon moitetta käsiteltäessä. Remonttimies totesi, että työn jälki pikemminkin tuhosi kuin säilytti omaisuutta.Kun mies sai yhteisesti asutusta kodista häädön, arvioi ulosottomies tämän irtaimiston arvon. Se todettiin vähäiseksi, tavarat kuvattiin ja ulosottomies antoi luvan niiden hävittämiseen.Käräjäoikeuden mukaan lyhytaikaisessa eroon päättyneessä liitossa on erityisesti noteerattava, miten puolisot ovat yhteistä taloutta kartuttaneet ja säilyttäneet.Vaimo hoiti yhteistä taloutta ja omaa yritystään, mutta mies ei osallistunut oikeuden perustelujen mukaan kumpaankaan.Käräjäoikeus piti pesänjakajan ratkaisua oikeana eikä mies saanut entisen vaimonsa omaisuudesta mitään. Hän lähti liitosta ja talosta 13 sentin arvoisen pesänsä kanssa.Mies vei kiistan edelleen Turun hovioikeuteen. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa.Ex-miehen toivo kuitenkin elää, sillä ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Hovioikeuden ratkaisu on viime viikolta.Oikeuskäsittelystä tuli miehelle 3 250 euron lasku, kun hänen on maksettava ex-vaimonsa asianajokulut ja 150 euron matkakulut oikeuteen. Omat asianajokulunsa, runsaat 2300 euroa, hän saa valtion piikkiin.