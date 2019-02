Oma raha

Vesivahingon syyksi epäiltiin "ääriolosuhteita" – kahdesti evakkoon joutuneelle naiselle lankesi iso lasku

taloyhtiöltään hieman yli 2 000 euron korvauksia, muttei saanut senttiäkään. Sen sijaan nainen joutuu maksamaan sekä omansa että taloyhtiön oikeudenkäyntikulut, yhteensä lähes 25 000 euroa.Vuonna 1957 rakennetussa kerrostalossa Jyväskylän keskustassa asuvan naisen asunnossa tapahtui vajaan vuoden aikana kaksi vesivahinkoa. Molemmilla kerroilla huoneistoon pääsi vettä ulkoa.Vahinkojen vuoksi nainen joutui kahdesti muuttamaan 135 neliön asunnostaan korjaustöiden ajaksi. Nainen katsoi taloyhtiön toimineen huolimattomasti korjatessaan ensimmäistä vesivahinkoa.Naisen mukaan taloyhtiö korjautti kyllä vahingon, muttei sen syytä. Niinpä uusi vesivahinko johtui naisen mukaan taloyhtiön huolimattomuudesta.2 000 euron vahinko naiselle syntyi sijaisasumisen vuokrakuluista ja remontin aiheuttamista ylimääräisistä sähkökuluista. Terveysalalla toimiva nainen kertoi joutuneensa muuttamaan huoneistosta toisen vesivahingon takia lähes kahdeksi kuukaudeksi työmaan aiheuttaman melun, pölyn ja lian vuoksi.– Kuivaimen sammuttaminen ei olisi laskenut asunnon melutasoa sellaiselle tasolle, että asunnossa olisi voinut asua, opiskella tai tehdä fysioterapeutin työtä, nainen ilmoitti kanteessaan.Naisen kotivakuutus ei korvannut sijaisasumisen kustannuksia, koska vahinko aiheutui rakennusteknisistä virheistä tai puutteista.lopulta ottanut lainkaan kantaa sijaisasumisen kustannuksiin. Syynä oli se, että taloyhtiön katsottiin korjauttaneen ensimmäisen vesivahingon huolellisesti.Nainen ei voinut todistaa, että vesivahinkojen syy oli sama. Todistajien lausuntojen perusteella ei saatu jälkimmäisen vahingon syystä varmaa selvitystä.Asiantuntijana toiminut yritys arvioi ensimmäisen vesivahingon johtuneen veden pääsystä smyygipeltien raoista rakenteisiin ja sieltä edelleen ikkunakarmiin ja raitisilmaventtiilin kautta sisälle. Vika korjattiin yrityksen ohjeiden mukaan.Ensimmäisen, syksyllä 2016 tapahtuneen vahingon taustalla oli todistajan mukaan ”jokin ääriolosuhde, jonka vuoksi vesi on päässyt vaakatasossa tulemaan seinään”. Ääriolosuhteella todistaja tarkoitti myrskytuulta ja kovaa vesisadetta.Myös jälkimmäisen vahingon taustalla saattoivat olla poikkeukselliset sateet kesällä 2017.– Molemmat todistajat ovat kertoneet, että ikkunan tiivistyksistä on aina kovalla, viistolla sateella mahdollista päästä vettä rakenteisiin, sillä ikkuna ei ole ulkopuolelta sataprosenttisen vesitiivis, oikeus totesi.Oikeuden mukaan taloyhtiöltä ei voi edellyttää, että se olisi tiennyt tai että sen olisi pitänyt tietää ensimmäisen korjauksen ja vahingon syyn selvittämisen jääneen puutteelliseksi tai että sen olisi pitänyt ymmärtää ryhtyä laajempiin toimiin syyn selvittämiseksi ja uuden vuoden estämiseksi.– Asunto-osakeyhtiöllä on ollut oikeus luottaa siihen, että sen valitseman luotettavana pidettävän asiantuntijan esittämä toimenpide-ehdotus on riittävä vuonna 2016 tapahtuneen vahingon korjaamiseksi ja uuden vastaavan vahingon estämiseksi.Naisen omat oikeudenkäyntikulut olivat liki 14 500 euroa. Taloyhtiön osalta summa jäi pienemmäksi, hieman alle 10 500 euroon.