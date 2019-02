Oma raha

Pikavipeille tulossa 20 prosentin korkokatto – talousvaliokunta pohti koko alan tarpeellisuutta

Pikavippialalle tulee tiukennuksia mitä ilmeisimmin jo ensi syksynä. Eduskunnan talousvaliokunta ehdottaa, että vakuudettomien kuluttajaluottojen korkokatoksi tulee 20 prosenttia. Nyt korot voivat olla huomattavan paljon korkeampia. Samalla säädetään, että lainan muut kulut voivat olla maksimissaan 150 euroa vuodessa. Tällä pyritään siihen, ettei korkokattoa voi kiertää siirtämällä kuluja muualle.Lakia kiristämällä pyritään samaan kuriin pikavippi-alaa ja pikavipeistä seuraavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia ongelmia.Talousvaliokunta otti tiukemman kannan kuin hallitus, joka esitti 30 prosentin korkokattoa.Valiokunnan mietinnön yllättävin kohta on, että se haluaa perusteellisen selvityksen, onko pikavippijärjestelmä lainkaan tarpeellinen.Lisäksi valiokunta haluaa siirtää pikavippialan valvonnan pankkeja valvovalle Finanssivalvonnalle, koska nykyinen valvontaväylä on liian hidas. Finanssivalvonta voisi määrätä yrityksille seuraamusmaksuja, jos ne rikkovat lakia.Valiokunnan ponsissa esiin nostetaan myös maksuhäiriötietojen säilytysajat ja talousosaamisen lisääminen eri kouluasteilla.Talousvaliokunnan mietintö on yksimielinen. Puheenjohtajisto arveli, että korkokattoa koskeva laki saadaan hyväksyttyä vielä tällä istuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa.