Kun ainoa tytär kuoli, anoppi testamenttasi satojentuhansien omaisuuden vävylle – suvun vastaisku melkein onnistui

Kun ainoa tytär kuoli, anoppi testamenttasi satojentuhansien omaisuuden vävylle – suvun vastaisku melkein onni

mies oli kuollut jo vuosikymmeniä sitten. Kun rintaperillisiä ei ollut, kiinnosti omaisuus veljien lapsia, olihan kyse tädin omaisuudesta.Täti ei halunnutkaan jättää omaisuuttaan suvulle. Vain kahdeksan päivää ainoan rintaperillisen kuolemasta hän teki testamentin.Vanhuksen viimeinen tahto oli, että omaisuus menee hänen vävylleen ja vävyn edellisestä avioliitosta olevalle pojalle.Veljien lapset yrittivät mitätöidä testamentin. Pirkanmaan käräjäoikeus mitätöikin sen, mutta Turun hovioikeus oli eri mieltä ja vävy saa poikansa kanssa kaiken omaisuuden.Perukirjassa pesän arvoksi on saatu noin 300 000 euroa. Arvokkain omaisuus on sadan neliön kerrostalo-osake Tampereen kaupungin keskustassa. Sadan neliön asunnoista taloyhtiötä koskevissa myynti-ilmoituksissa on pyydetty noin 400 000 euroa.neljä vuotta sitten. Hänen vanhempi tyttärensä oli kuollut kymmenkunta vuotta aiemmin ja nuorempi 2014. Tyttärillä ei ollut omia lapsia.Kuolinpesän osakas oli tyttären puoliso eli vävy. Vanhuksen lakimääräiset perilliset olivat hänen edesmenneen veljiensä lapset.Testamentin tekohetkellä vanhus oli vuodepotilaana. Sairaalassa hän oli sydämen vajaatoiminnan, sokeritaudin, masentuneisuuden ja muistiongelmien vuoksi.Kaksi viidestä veljen lapsesta hyväksyi testamentin, mutta kolme nosti moitekanteen käräjäoikeudessa. He vaativat testamentin mitätöintiä ja pätemättömäksi julistamista.Kolmikon mielestä täti oli taivuteltu tekemään testamentti.Kolmikko perusteli vaatimustaan sillä, että he olivat tädilleen läheisiä, mutta vävy ja hänen poikansa eivät olleet.Kolmikon mielestä oli täysin selvää, ettei testamentti vastannut tädin viimeistä tahtoa.Vanhuksen terveydentilaa arvioi kaksi asiantuntijalääkäriä. Kolmikko vetosi geriatrin lausuntoon.Geriatrin mukaan tyttären kuolemaa edeltävänä päivänä äiti ja tytär olivat hoitoneuvottelussa, jossa päätettiin kotiuttamissuunnitelmasta. Äiti luopui kotiutumisesta, kun kuuli tyttärensä kuolemasta. Hän sairasti tuolloin keskivaikeaa dementiaa ja masennusta ja kuolinviestin jälkeen hän ahdistui. Kaikki seikat vaikuttivat testamentintekoon heikentävästi, arvioi geriatri.vastustivat kolmikon nostamaa kannetta. He muistuttivat, että vanhus oli itse allekirjoittanut testamentin. Vävy tunsi anoppinsa 40 vuoden ajalta ja hoiti vaimonsa kuoleman jälkeen asioita. Vävy kuvasi suhdettaan anoppiinsa hyvin lämpimäksi. Anopilla ei ollut omia lapsenlapsia ja siksi vävyn poikakin oli läheinen.Anoppi halusi tyttärensä kuoleman jälkeen tehdä testamentin. Vävyn mukaan kolmikko ei juurikaan vieraillut tätinsä luona eikä täti halunnut jättää heille omaisuuttaan.Geriatrien lausuntoihin perustuen Pirkanmaan käräjäoikeus totesi, että vanhuksella ei voinut olla minkäänlaista tahtoa tehdä testamenttia. Asiantuntijat tekivät arvionsa potilasasiakirjojen perusteella.Testamentin tehnyttä lakimiestä kuultiin todistajana. Vanhus oli kertonut lakimiehelle, että haluaa jättää omaisuutensa vävylle ja tämän pojalle, koska ei ole juurikaan tekemisissä sukunsa kanssa.Vanhus oli kysyttäessä ymmärtänyt mistä oli kyse, kun lakimies oli tiedustellut kahdesti asiaa. Todistajan kuultiin myös testamentin hyväksynyttä vanhuksen veljen jälkeläistä, joka kertoi, että vävy ja poika olivat vainajalle läheisiä eikä hän pitänyt tätinsä ratkaisua epäoikeudenmukaisena.Oikeuskin piti uskottavana vävyn ja anopin läheisiä suhteita eikä löytänyt näyttöä olisi taivuttelusta testamentin tekoon.asiantuntijalääkärin lausuntoihin perustuen käräjäoikeus totesi, ettei vanhus ollut testamentintekokelpoinen - häneltä puuttui itsenäinen tahdonmuodostus ja oikeus totesi testamentin pätemättömäksi.Vävy ja poika veivät kiistan edelleen Turun hovioikeuteen, joka antoi viime viikolla ratkaisun. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja suku jää ilman tädin omaisuutta. Kanteen nostaneille veljen lapsille tulee maksettavaksi riidan kummankin osapuolen asianajokulut, yhteensä noin 50 000 euroa.Hovioikeus nostaa esille ratkaisussaan asiantuntijalääkäreiden ja testamentin laatineen lakimiehen sekä toisen testamentin todistajan kertomukset.Todistaja kertoi, että vanhus ymmärsi mistä oli kyse, kun testamenttia tehtiin ja hän oli ollut huojentunut, kun kaikki oli läpi käyty. Lakimiehen kertomusta hovioikeus piti luotettavana. Hovioikeus totesikin, että vanhus tiesi mitä teki, eikä testamentti ollut pätemätön ja hylkäsi kanteen.Kumpikaan asiantuntijalääkäreistä ei ollut koskaan tavannut vanhusta. He ottivat kantaa vain asiakirjojen perusteella. Toisen asiantuntijan mukaan keskivaikeaa dementiaa sairastava henkilö saattaa yleensä ymmärtää yksinkertaisen testamentin tekemisen.Vävyn ja tämän pojan hovioikeus totesi läheisimmiksi kuin vainajan veljen suvun. Testamentin saajat vastaavat vainajan todellista tahtoa, eikä häntä ollut taivuteltu, hovioikeus totesi.Hovioikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se antaa valitusluvan.