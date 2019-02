Kuvat: Tämä talo myytiin ”täysin peruskorjattuna” – pariskunta teki järkyttävän havainnon toisensa perään

Oma raha

Vanhan hirsitalon huolimattomasti tehty remontti kävi kalliiksi myyjälle. Itä-Suomen hovioikeus purki talokaupan ja myyjän on palautettava 169 000 euron kauppahinta ostajalle.Laho talo on taas myyjän omaisuutta. Oikeuden ratkaisun mukaan myyjälle lankeaa maksettavaksi lähes 100 000 euroa oikeudenkäynti- ja selvittelykuluja ja vahingonkorvauksia.Myyntiesitteessä kerrottiin optimistisesti, että talo on täysin peruskorjattu. Tosiasiassa ostajille selvisi pian, että edessä olisi heti uusi peruskorjaus. Oikeudessa todistajina kuullut asiantuntijat pitivät rakennusta purkukuntoisena.Pariskunta osti osittain hirsirakenteisen talon Lahden seudulta kolme vuotta sitten. Sitä oli 1940-luvulla laajennettu ja 2000-luvun alkuvuosina remontoitu.Kaupat tehtiin ilman kuntotarkastusta, koska myyjän ja kiinteistövälittäjän mielestä se oli tarpeetonta - olihan talo peruskorjattu.Melko pian paljastui seinistä ja lattioitten alta lahovaurioita ja rakenteista mikrobikasvustoa.Lahonneita hirsirakenteita oli kahdelta seinältä paikattu uretaanilla. Jos työ olisi tehty oikein, lahonneet hirren osat olisi vaihdettu uusiin kengittämällä.Kuukausi kaupasta kului ja ostajat reklamoivat myyjää vaurioista. Sovintoa ei löytynyt vaikka, myyjä oli valmis korjaamaan rakenteita. Ostaja vaati 75 000 euroa kauppahinnan palautusta.Lopulta ostaja nosti Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kanteen ja tavoitteli kaupan purkamista, vahingonkorvauksia ja oikeuskulujaan.Talo ei vastannut ostajapariskunnan mielestä sitä mistä oli sovittu, vaan myyjä oli antanut tieten tahtoen siitä todellisuutta paremman kuvan. Myyjä tiesi varmasti missä kunnossa talo oli, koska oli itse ollut sitä remontoimassa.Myyjänä oli alun perin iäkäs pariskunta, mutta mies kuoli riidan aikana ja oikeudessa myyjänä olivat leski ja kuolinpesä. Myyjä vaati kannetta hylättäväksi ja yli 43 000 euron oikeuskuluja.Talon kuntoa tutkittiin perusteellisesti. Asiantuntijat ja homekoirat saivat töitä. Alapohjaa oli remontoitu, mutta lahoja rakenteita ei ollut poistettu. Seinien rakenteissa oli lahovaurioita laajalla alueella. Kuntoraportista selvisi, että vauriot olivat olemassa jo kaupantekohetkellä.Remonttia oli omistajan kanssa ollut tekemässä rakentamisen ammattilainen, joka väitti, ettei ollut lahovaurioita huomannut. Hän oli kuitenkin avannut alapohjan, asentanut lahoihin rakenteisiin mm. vesijohtoja, sähkörasian ja uusinut rakenteita. Hän ei pitänyt korjaustapaa virheellisenä. Raportissa todetaan, että virheet saattoivat jäädä huomaamatta, koska puruja ei ollut poistettu.Käräjäoikeus totesi, etteivät myyjä ja välittäjä olleet toimineet kunnianvastaisesti tai petollisesti kauppaa tehdessään. Ostajat eivät oikeuden mielestä laiminlyöneet tarkastusvelvollisuuttaan, koska virheitä ei olisi voinut havaita ilman rakenteiden purkamista.Oikeus piti kuitenkin salaisena virheenä vaurioita, joita ei voinut kaupanteonhetkellä havaita. Virhe oli merkittävä, koska talossa ei voinut asua ja korjaaminen maksaisi jopa 75 000 euroa.Oikeus arvioi korjaamiseen kuluvan kahdesta kolmeen kuukautta ja remontti maksaisi noin 43 500 euroa.Koska virhe ei ollut olennainen, oikeus ei purkanut kauppaa, mutta päätti, että myyjien on annettava 43 500 euron hinnanalennus ja kumpikin vastaisi oikeuskuluistaan.Ostajat veivät riidan edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen. Se kumosi käräjäoikeuden viimekeväisen ratkaisun ja purki kiinteistökaupan.Myyjän mielestä virheet eivät olleet olennaisia ja uretaaniakin oli käytetty seinissä vain vedon estämiseksi eikä lahovaurioiden paikkaamiseksi. Myyjä vastusti kaupan purkua.Hovioikeus nosti riidan keskeiseksi asiaksi hirsiseinien lahovauriot ja alapohjan kosteusvauriot, jotka myyjä tiesi, mutta ei kertonut ostajille.Kaksi hirsirakentamisen asiantuntijaa piti rakennusta purkukuntoisena, ja kaikki asiantuntijat, myös myyjän, olivat sitä mieltä, ettei taloa voinut pitää peruskorjattuna kuten myyntiesitteessä ostajalle oli vakuutettu.Kiinteistövälittäjä kertoi hovioikeudessa, ettei hän tiennyt lahonneista ja uretaanilla paikatuista hirsistä, vaan myyjä oli salannut tiedon.Hovioikeus tuli siihen tulokseen, että vauriot olivat nähtävissä, kun omistaja yhdessä ammattimiehen kanssa teki remonttia, joka ei ollut hyvän rakennustavan mukainen.Ostajilta ei voida hovioikeuden mukaan edellyttää, että peruskorjattuna myytyyn taloon tulisi tehdä heti uusi peruskorjaus. Myyntihinnan kiinteistövälittäjä totesi oikeudessa korkeaksi juuri sen vuoksi, että rakennus oli peruskorjattu.Koska myyjä salasi virheet, joiden korjauskustannuksista ja töiden onnistumisesta ei ollut varmaa tietoa, purki hovioikeus kiinteistökaupan. Ostaja saa rahansa ja myyjä talonsa takaisin. Myyjälle tulee vielä noin 100 000 euron edestä kuluja, joista oikeuskulujen osuus on lähes 75 000 euroa.Hovioikeuden ratkaisu on viime viikolta. Siitä on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen.