Sairaan lapsen yksinhuoltajalla oli velkaa 560 000 euroa – velkojen syy oli kaataa velkajärjestelyn

Hovioikeus kumosi päätöksen

Vanha rikos painoi käräjäoikeudessa

Mies sai 12 vuotta sitten ehdollisen tuomion 17 vuoden takaisista kirjanpitorikoksista.Entinen yrittäjä maksoi vuosikaudet ulosoton kautta velkojaan verottajalle. Hän teki töitä aina kun niitä vain oli saatavana ja vaikka hänen työllistämismahdollisuutensa olivat heikot, hän maksoi vuosien saatossa kymmeniä tuhansia euroja velkojaan verottajalle.Noin 560 000 euron velkataakka ei kuitenkaan lyhentynyt yhtään, koska koko ajan korot raksuttivat eikä hänen tuloillaan ollut mitään mahdollisuutta päästä veloista.14-vuotiaan ja vakavasti sairaan lapsen yksinhuoltajaisä haki velkajärjestelyä, johon Päijät-Hämeen käräjäoikeus ei häntä hyväksynyt vanhan rikoksen vuoksi.Itä-Suomen hovioikeus arvioi tilanteen toisin. Se totesi, että hakija on pyrkinyt työllistymään ja maksanut velkojaan edes osin pois, mikä osoittaa vastuullisuutta.Hovioikeus löysi useita velkajärjestelyä puoltavia seikkoja ja kumosi käräjäoikeuden päätöksen.Yrittäjän ura ei lähtenyt lentoon, kun mies aloitti oman bisneksensä pyörittämisen 20 vuotta sitten. Hän sai huonot neuvot tuttaviltaan ja syyllistyi kirjanpitorikokseen, josta tuli vuoden ja kymmenen kuukauden ehdollinen tuomio.Rikoksesta oli seurauksena isot verovelat, joita mies yritti hoitaa vuosikaudet. Kun maksuvara kääntyi negatiiviseksi, hän haki yksityishenkilön velkajärjestelyä.Velkojaan mies hoiti ulosoton kautta. Rikosperusteiselle saatavalle oli laitettu takaraja, ja sen mukaan ne vanhenisivat 2027.Verottaja ei pitänyt miehen toimia riittävinä. Se toivoi, että tämä kouluttautuisi saadakseen kokopäiväisen työn sesonkityön sijasta, jotta voisi parantaa maksukykyään. Verottaja totesi, ettei 48-vuotias mies ole asennoitunut asianmukaisesti velkavastuuseen ja vastusti velkajärjestelyä.Entinen yrittäjä totesi vastineessaan, että on vastaanottanut kaikki mahdolliset työt ja hakenut aktiivisesti hommia. Aina kun mies sai töitä, hän ilmoitti siitä myös ulosottoviranomaisille. Hän myös neuvotteli ulosottomiehen kanssa, jotta saisi edes joitain asioita hoidettua ja maksoi velkoja, kun siihen pystyi.Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen. Vanha rikos oli suurin este hakemuksen hyväksymiselle eikä oikeus löytänyt erityisen painavia syitä järjestelyn aloittamiseksi. Samalla perusteella hän oli jo kerran saanut hylkäävän ratkaisun.Uutta velkaa miehelle oli tullut vuosina 2017 ja 2018 jäännösverovelkana 441 euroa. Käräjäoikeus muistutti, että uudet velatkin ovat este, vaikka suurin velkaerä, yli 550 000 euroa, olikin yli kymmenen vuoden takaa.Hakija vei viime lokakuisen käräjäoikeuden ratkaisun edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen ja vaati kielteisen ratkaisun kumoamista ja velkajärjestelyä samoin perustein kuin käräjäoikeudessakin.Hovioikeudessa hakijaa ymmärrettiin, ja se hyväksyi velkajärjestelyn. Käräjäoikeus saa asian uudelleen ratkaistavaksi ja velkajärjestely astui saman tien voimaan.Hovioikeus toteaa, että hakija on ulosoton kanssa tekemänsä sopimuksen lisäksi pystynyt työssäolojaksojen aikana vapaaehtoisestikin maksamaan velkojaan pois, eikä ole vältellyt velkojensa vapaaehtoista maksamista.Hovin ratkaisun mukaan hakija oli vastuullinen, kun pyrki työllistymään ja maksamaan velkojaan edes osin.Kun hakija velkaantui viime vuosina vain vähän, se osoitti, ettei hän suhtautunut piittaamattomasti velkoihinsa. Velkaantumisesta kulunut pitkä aika, velkojen maksaminen ja velkajärjestelyn merkitys olivat hovioikeuden mielestä erityisen painavia syitä, joilla hänet hyväksyttiin velkajärjestelyyn.Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun tällä viikolla.