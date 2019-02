Oma raha

Kommentti: Pikavippialan uusin tulokas on poikkeuksellisen hävytön – tällä menolla velkaa on koko suvulla

Nyt

Suoremmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Toivottavasti joka ikinen ihminen, jota pyydetään tällaisen lainan takaajaksi, ymmärtää, mistä on kyse.