Espoolaispariskunta maksaa 55 euroa kuussa murtosuojauksesta – hälytinkauppa käy, vaikka murrot vähenevät

Iso kasvu odotettavissa

EspooKotien murtosuojaukset yleistyvät suomalaisasunnoissa nopeasti. Tämä näkyy niin palvelujen kuin laitteiden myynnin kasvuna.Yksi asuntonsa suojanneista on espoolainen Leena Jansson https://www.is.fi/haku/?query=leena+jansson , 43. Hän hankki miehensä kanssa hälytysjärjestelmän rivitaloasuntoonsa kaksi vuotta sitten.Pariskunta törmäsi mainokseen, jossa kehotettiin testaamaan, minkä verran hälytysjärjestelmälle tulisi hintaa omassa kodissa. Jansson teki testin, ja sai pian yhteydenoton turvayritys Verisurelta.Painavin syy asunnon suojaamiseen oli se, että talon piha on täysin näkösuojassa. Lisäksi Jansson kertoo lukeneensa alueella tehdyistä asuntomurroista.– Mietimme, että olemme aika paljon pois kotoa, ja tämä on aika suojaisa paikka, Jansson sanoo.Pariskunta päätyi noin 55 euroa kuukaudessa maksavaan palo- ja murtosuojauspakettiin. Kun talossa on epäilyttävää liikettä, lähtee siitä ilmoitus hälytyskeskukseen ja puhelimeen.Järjestelmä on hälyttänyt useampaan kertaan. Hämärämiesten liikkeistä ei ole kuitenkaan ollut kyse, vaan syynä ovat olleet itse vahingossa laukaistujen hälytysten lisäksi muun muassa ikkunaan lentänyt lintu ja päivähoidossa ollut koira.– Onpahan tullut testattua, että toimii. Jos meillä on häiriötä, siitä tulee heti ilmoitus, Jansson hymähtää.Jansson sanoo maksavansa mielellään mielenrauhasta kuukausimaksun. Tämä pitää paikkansa erityisesti kesällä, kun myös naapurit ovat poissa.– Eihän täällä mitään arvokasta tai korvaamatonta ole. Mutta ajatus siitä, että joku on tunkeutunut kotiimme, on inhottava, Jansson sanoo.Markkinatutkimus- ja konsulttiyhtiö Global Market Insightsin arvion mukaan valvontakameroiden myynti kasvaa 20 prosentin vuosivauhdilla ainakin vuoteen 2014 asti. Silloin markkinan arvon lasketaan ylittäneen 20 miljardin dollarin rajan.Suomen suurimmalla kodin turvallisuusratkaisuja tarjoavalla yrityksellä Verisurella on asennettuja järjestelmiä 80 000, joista yrityksiä on muutama tuhat ja loput yksityishenkilöitä. Suojausten piirissä on 350 000 ihmistä. Yhtiö kertoo kasvattaneensa asiakaskuntaansa 15–20 prosentin vauhdilla, eikä kasvu ole taittumassa.– Kasvava tahti mielenrauhalle ja turvallisuuden tunteelle on nähtävissä. Se tulee jatkumaan ennusteidemme mukaan jatkumaan, Verisuren toimitusjohtaja Alexander Gräsbeck https://www.is.fi/haku/?query=alexander+grasbeck arvioi.Gräsbeckin mukaan kaksi kolmannesta suomalaisista järjestelmistä on pääosin omatoimisesti hankittuja ja asennettuja sireenejä tai asunnon omistajan omaan sovellukseen ilmoituksen antavia järjestelmiä. Viimeinen kolmannes Suomen kotien hälytysjärjestelmistä on palveluita, jotka on kytketty hälytyskeskuksiin. Nämä kattavat noin 7 prosenttia suomalaisista kodeista. Ruotsissa vastaava luku on noin 20 ja Norjassa 30 prosenttia.

Taustalla on enemmän kuin pelkät murtotilastot.

Kilpailu ei välttämättä laske hintoja