Oma raha

Suuren omakotitalon Helsingistä ostanut pariskunta hämmästyi: minne katosi 140 neliötä?

Itähelsinkiläiseltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennuksesta

Ostaja vaati

Käräjäoikeus hylkäsi

pientaloalueelta omakotitalon 870 000 eurolla ostanut pariskunta uskoi saaneensa 500-neliöisen pytingin asuttavakseen.Neljä vuotta kului kaupanteosta, ja uudet omistajat teettivät tarkistusmittauksen, koska ”kokivat ahtautta”.Mittaus kertoi, että talosta puuttuikin 140 asuinneliötä, sillä neliöitä olikin vain 360.Talokaupasta syntyi riita. Ostaja nosti kanteen myyjää ja kiinteistövälittäjää vastaan. Myyjänä oli yhtiö, joka oli ostanut kiinteistön pakkohuutokaupasta.Ostaja tavoitteli käräjäoikeudessa nostamallaan kanteella 150 000 euron korvauksia, mutta jäi nuolemaan näppejään, sillä kauppakirjasta selvisi, että pariskunta oli pistänyt nimensä paperiin, jossa asiat kerrottiin tarkkaan.Helsingin hovioikeus vahvisti tällä viikolla osapuolten välisen sopimuksen riidasta, joka toi ostajalle jonkin verran lohtua. Myyjän ja välittäjän on yhteisvastuullisesti maksettava ostajalle 29 000 euroa ”enemmän riidan välttämiseksi”. Ostajan saama hyöty meni kuitenkin oikeuskuluihin.ei ollut saatavilla alkuperäisiä piirustuksia, koska 1930-luvulla rakennetun talon asiakirjat olivat sotavuosina tuhoutuneet tulipalossa.Kiinteistö oli vuosituhannen alkupuolella pakkomyynnissä ja se oli ollut muutaman vuoden asumaton.Kun piirustuksia ei ollut, talon koko ilmoitettiin kiinteistöesitteessä kokonaisalana ja huoneistoalana noin 500 neliöksi.Kokonaisala mainitaan myös kauppakirjassa eikä ostaja ennen kauppaa puuttunut neliöiden määrään.Kauppakirjan liitteinä olivat pari vuotta ennen kauppaa valmistunut kuntotarkastusraportti ja kaupanteon alla tehty kosteusraportti.Ahtauden lisäksi uudet omistajat löysivät rakenteista kosteusvaurioita noin neljä ja puoli vuotta kaupasta.Muutama kuukausi kului ja omistajat reklamoivat vaurioista myyjää ja välittäjää. Omistajat korjauttivat paikat ja työt valmistuivat, kun lähes kuusi vuotta oli kulunut kaupan solmimisesta.myyjältä 150 000 euron korvauksia puuttuvista neliöistä ja vaurioiden korjauksista, ja 41 000 euron oikeuskuluja.Yhtiöt vetosivat kauppakirjaan, kiistivät kaikki vaatimukset ja vaativat omia 26 000 euron oikeuskulujaan.Ostaja oli tutustunut rakennuksen kunnosta kertoviin raportteihin. Ostajalle oli tarjottu mahdollisuutta tarkistusmittaukseen, mutta ei sitä halunnut.Raporteissa todetaan, että talon kylpyhuoneet ovat käyttötarkoituksen vastaisessa kunnossa ja ne on korjattava vaatimusten mukaisiksi mahdollisten putki- tai eristysvaurioiden vuoksi. Yläkerran pesutilat oli rakentanut edellinen omistaja ja raporttien mukaan ne eivät täyttäneet rakennusteknisiä määräyksiä.Myyjä muistutti, että ostaja ei noudattanut rakennuksen korjaamisesta annettuja neuvoja ja virheiden aiheuttama vahinko vain laajeni käytön myötä.ostajan vaatimukset. Se toteaa, että ostajan epäilykset neliöistä heräsivät vasta vuosien kuluttua kaupanteosta ja kauppakirjassa nimenomaan todetaan käyttöpinta-alaksi 500 neliötä.Oikeudenkäynnissä ei osoitettu, että käyttöpinta-ala olisi jotain muuta. Käyttöpinta-alaan lasketaan bruttoalan lisäksi mm. ei-maanvaraiset ulkotilat, kuten parvekkeet, luhtikäytävät ja terassit.Myöhempi mittaus koski huoneistoalaa, eikä oikeus pitänyt kauppakirjan sisältämää tietoa virheenä.Kaupanteon yhteydessä ostaja sai kuntoraportit, joissa riskit ja puutteellisuudet kerrottiin eikä myyjä salannut tietoja. Myöhemmin paljastuneista vaurioista myyjä ei ollut vastuussa.Ostajan tekemää reklamaatiota oikeus ei pitänyt riittävän yksilöitynä ja oikea-aikaisena.Ostaja hävisi riitansa käräjäoikeudessa viime vuoden tammikuussa. Osapuolet tekivät runsas viikko sitten sovinnon, jonka hovioikeus vahvisti ja sen mukaan ostaja saa 29 000 euron korvaukset.Kaikki sopijapuolet tulivat korvausvaatimuksissaan vastaan.Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun oikeuskulujen osalta. Käräjäoikeuden ratkaisun perusteella ostaja määrättiin maksamaan kaikki oikeuskulut. Hovioikeus muutti ratkaisua siten, että osapuolet maksavat omat kulunsa.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.