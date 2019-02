”Rappioveli” sai osansa perinnöstä – Hovioikeus: Äidin 137 000 euron siirrot suosikkipojalleen olivat törkeä kavallus

Oma raha

”Rappioveli” sai osansa perinnöstä – Hovioikeus: Äidin 137 000 euron siirrot suosikkipojalleen olivat törkeä k

käräjäoikeus hylkäsi syytteen viime toukokuussa. Sen mielestä 58-vuotiaalla suosikkilapsella oli äidin lupa rahojen nostamiseen ja käyttämiseen.Itä-Suomen hovioikeus ratkaisi jutun tällä viikolla kuolinpesän muiden osakkaiden eduksi. Hovioikeus katsoi suosikkipojan syyllistyneen törkeään kavallukseen ja hänen on maksettava kavaltamansa rahat pesälle.Poika hoiti vuosikaudet äitinsä asioita ja oli saanut laajat oikeudet äidin tilien käyttöön.Puolison kuoltua äidin tilanne muuttui niin, että hän ei itse selvinnyt asioittensa hoidosta. Poika asui lähellä äitiään ja auttoi häntä.asui pääkaupunkiseudulla. Hän oli äidin ja lempipojan mielestä rappiolla alkoholinkäytön vuoksi. He pelkäsivät, että jos rahaa jää ”rappioveljelle” se menee kurkusta alas.Edesmenneen sisaren lapset olivat myös pesän osakkaina.”Rappioveli” ei tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun ja valitti siitä hovioikeuteen. Hänen mukaansa äidin rahat olivat lähteneet veljen tilille rikoksella eikä äiti ollut antanut siirtoihin valtuuksia.Äiti vietti ennen kuolemaansa muutaman vuoden hoitokodissa. Hän ei ymmärtänyt verkkopankkitoimintaa ja oli antanut pankkitunnukset lempipojalleen. Äiti oli tehnyt myös testamentin lempipoikansa eduksi ja antanut tälle yhden metsäpalstansa ja kesämökin.Poika oli siirtänyt äitinsä tileiltä omalle tililleen kaikkiaan 280 000 euroa, mutta palautti myöhemmin 143 000 euroa takaisin.oli sitä mieltä, että äidillä oli oikeus suosia suosikkipoikaansa. Poika siirsi rahat ajankohtana, jolloin äidin toimintakyky oli vielä hyvä. Kavallusta vastaan käräjäoikeuden mielestä puhui myös se, että poika palautti huomattava osan rahoista takaisin.”Rappioveli” oli yrittänyt saada rahansiirroista selvää pankista, muttei saanut tietoja. Hän totesi hovioikeudessa, että äiti ei ollut koskaan antanut hänelle rahaa ja tuskin oli antanut toiselle veljelläkään. ”Rappioveli” kiisti myös väitteet huonosta elämänhallinnastaan ja alkoholismistaan.Perunkirjoituksessa suosikkiveli ei esittänyt valtakirjaa, jolla hän oli nostanut rahat, vaikka muut osakkaat sitä vaativat.Metsäkaupan 50 000 euron rahat eivät näkyneet äidin tileillä, mutta metsäkaupan jälkeen veli oli ostanut uuden auton itselleen.Suosikkipoika kertoi hovioikeudessa, että äiti halusi suosia häntä, koska hän auttoi äitiään.mukaan lupa rahojen käyttöön ja siirtämiseen perustui ainoastaan suosikkipojan kertomukselle.Rahansiirroista ei ollut tehty lahjaveroilmoitusta. Kun pankista oli kerrottu, että sellainen pitäisi tehdä, alkoi erikoinen rahojen siirto-operaatio takaisin äidin tileille.Menettely oli hovioikeuden mielestä viite siitä, ettei äiti ollut lahjoittanut rahoja ja poika yritti peittää jälkiään.Hovioikeus nosti esille myös suosikkiveljen väitteet ”rappioveljen” alkoholismista.”Rappioveljen” naisystävän kertomukseen perustuen hovioikeus totesi väitteet paikkaansa pitämättömiksi. Alkoholismiväite jäi yksin suosikkiveljen kertomuksen varaan eikä hovioikeus pitänyt sitä uskottavana.Puukaupan aikoihin äiti ei ollut hovioikeuden mukaan lääkärintodistuksen perusteella enää oikeustoimikelpoinen. Suosikkipoika teki kuitenkin puukaupat ja nosti rahat itselleen.Perunkirjoitustilanteessa hän ei halunnut muille osakkaille selvittää rahojen käyttöä. Menettelyä hovioikeus piti viittauksena luvattomiin rahansiirtoihin.Suosikkiveli syyllistyi hovioikeuden ratkaisun mukaan törkeään kavallukseen.Ratkaisu syntyi äänestämällä. Kaksi hovioikeuden neuvosta pitivät tekoa kavallusrikoksena, mutta hovioikeuden asessori olisi jättänyt käräjäoikeuden ratkaisun voimaan.Tuomitun on maksettava kavaltamansa summan lisäksi noin 6 000 euron oikeuskulut ja kavaltamastaan summasta viiden vuoden korot, jotka ovat noin 50 000 euroa.