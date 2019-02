Oma raha

Kommentti: Aktiivimalli ”pilasi” perustulon – hajoavatko tulokset käsiin?

Perustulo on kiehtova ihmiskoe, mutta sen tulosten analysointi on piinaavan vaikeaa, Taloussanomien toimittaja Elina Ranta kirjoittaa.

Suurta huomiota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Piikikkäin kritiikki

Ensimmäinen vuosi