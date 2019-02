Oma raha

Finnkino pakottaa asiakkaitaan ottamaan vastaan mainoksia: ”Tehtävänämme on tehdä valintoja”

Elokuvateatteri Finnkino on alkanut edellyttää finnkino.fi-palvelun rekisteröityneitä käyttäjiä hyväksymään sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen.Yhtiö on muuttanut verkkopalvelunsa käyttöehtoja, eikä rekisteröitynyt käyttäjä voi jatkaa oman käyttäjäprofiilinsa käyttöä klikkaamatta ”minulle saa lähettää leffaetuja ja tarjouksia” -valintaa.– Muutimme tosiaan asiakasohjelmamme ehtoja. Mutta verkkosivuillamme asioidessaan asiakkaalla on mahdollisuus valita anonyymi ostotapa, jolloin häneltä ei pyydetä lupia tai kerätä tietoa ja hän pystyy ostamaan liput normaalisti.– Toinen vaihtoehto on hyväksyä asiakkuusohjelman ehdot, mistä saa tiettyjä etuja. Silloin pyydetään rekisteröitymän ja antamaan meille tietoja itsestä sekä pyydetään markkinointilupa, joka on mahdollista omista profiilitiedoista poistaa.– Sen voi myös jättää hyväksymättä ja jatkaa anonyymina asiakkaana.– Jos asiakasohjelmaan haluaa liittyä, silloin lähtökohtana on markkinointiluvan pyytäminen. Markkinointiluvan voi käydä poistamassa profiilistaan myöhemmin.– Olemme ohjeistaneet. Ikkunassa lukee, että voit poistaa omista tiedoistasi myöhemmin markkinointiluvan.– Omat tiedot ovat verkkokaupassa. Se on pieni ikkuna, eikä kaikkia yksityiskohtia pysty ilmoitusikkunaan laittamaan. Jos asiakkaat ovat olleet meihin yhteydessä, olemme heitä ohjeistaneet.– Jos puhutaan profiilin käyttämistä ja sinne ostettavista lipuista, niin niitä ei ole mahdollista ostaa. Pdf-lippuja voi ostaa.– Jos katsomme asioinnin määrää ja katsomme siitä tullutta palautetta, puhutaan promilleista. Tehtävänämme on tehdä valintoja sen suhteen, mikä on sujuvin tapa asioida ja tehdä palveluiden käyttäminen helposti.– Kun puhutaan sadoista tuhansista käyttäjistä, on vaikea tehdä ratkaisuja, joissa kaikkiin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. Seuraamme tarkkaan, millaista palautetta tulee.– Meillä on satoja tuhansia kanta-asiakkaita.– Kyllä joo. Mutta se pitää tietysti aina suhteuttaa kokonaismääriin.– Siinä kysytään tarkennuksia ehtoasiaan ja siihen, onko todella näin. Oikeastaan sama kysymys, jonka toimittaja esitti. Olemme opastaneet kyseessä olevan asiakkuusohjelman ehtojen hyväksymisen.– Olemme sitä käyneet läpi, ja malli on tarkoitus pitää voimassa.