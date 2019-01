Oma raha

”Lähdes ämmä kävelemään” – karut tarinat leskien kohtaloista

oli takanaan yli 50 vuotta yhteistä elämää. Mies kuoli noin 80 ikävuoden korvissa.Avovaimo jäi asumaan pariskunnan taloon, jonka mies omisti. Miehellä oli jälkeläisiä, jotka olivat kiinnostuneet talosta. Hänellä oli myös muuta varallisuutta, josta rintaperilliset pääsivät heti nauttimaan.Lesken asema oli hoidettu kuntoon, kun mies oli antanut hänelle omakotitaloon testamentilla hallintaoikeuden.Hallintaoikeus tarkoitti, että leski sai asua talossa kuin omassaan. Näin oli mahdollista tehdä, koska vainajalla oli ollut muuta varallisuutta, jonka rintaperilliset saivat heti.Yksi rintaperillisistä alkoi kuitenkin vaatia myös taloa jaettavaksi, ja leski joutui ikävään tilanteeseen, jota hän ei osannut odottaa. Kun se ei onnistunut, rintaperillinen vaati leskeä korjaamaan talon katon. Se olisi vienyt kymppitonnin.Sitten sama aikamiespoika vaati, että talo on liitettävä kunnan vesi- ja viemäriverkkoon, mikä maksaisi 11 000 euroa. Hän tuli lopulta niin röyhkeäksi, että kävi lesken halkoliiteristä nyysimässä polttopuita.Tässä vaiheessa tarvittiin jo viranomaisia ja poliisi puuttui asiaan, ja perillinen jätti lesken rauhaan.Leski asui talossa vielä muutaman vuoden, mutta joutui kunnon heikennyttyä jättämään talon ja muutti vuokra-asuntoon.Vainajan testamentilla siirtämä hallintaoikeus takasi leskelle kuitenkin asumisen talossa niin pitkään kuin se oli mahdollista, eivätkä rintaperilliset voineet viedä häneltä sitä oikeutta.Varsin usein käy niin, että pariskunnan mies kuolee ensin ja hän sattuu olemaan se, joka omistaa pariskunnan yhteiselossa käyttämän asunnon.Moni avosuhteessa elänyt leski on joutunut tilanteeseen, jossa miehen rintaperilliset tulevat kohta hautajaisten jälkeen asuntoon ja aloittavat lesken lähtölaskennan.Yksi avoleski sai kuulla, kuinka rintaperillinen vaati kovaäänisesti, että ”lähdes ämmä kävelemään”.Avosuhteessa eläneen lesken asema on heikko eikä hän peri mitään, jos testamenttia ei ole tehty. Perittävän rintaperillisillä on kuitenkin oikeus lakiosaan, vaikka testamentti olisi tehty.Asianajajat antavatkin usein avopareille neuvoksi keskinäisen testamentin laatimisen. Silloin avolesken oikeus yhteiseen kotiin on vahvempi kuin rintaperillisten oikeus.Asianajajien mukaan varsin hankalia tilanteita syntyy, jos lapset ovat vainajan edellisestä avioliitosta ja välit ovat tulehtuneet. Leski, jolla ei ole biologista yhteyttä perillisiin, saattaa joutua kuulemaan monenlaisia loukkauksia. Avolesken asema on kuitenkin vieläkin heikompi.Aina leski ei kuitenkaan saa jäädä asumaan pariskunnan yhteiseen kotiin. Jos leski omistaa toisen asunnon, hän voi joutua muuttamaan omistamaansa asuntoon ja jättämään yhteisenä kotina olleen asunnon perillisille.Asia voi myös mutkistua, jos leski ei muutakaan omaan asuntoonsa. Silloin edessä saattaa olla pesänjakajan määrääminen.Puolisoiden pankkitilit eivät ole yhtä pulleita – toisella on rahaa ja omaisuutta enemmän kuin toisella. Toinen voi olla miljonääri ja toinen likimain tyhjätasku.Kokenut juristi kertoo esimerkkinä tapauksen, joka koskee lapsetonta pariskuntaa.Toinen puolisoista oli varakas ja toinen eli hänen siivellään. Pariskunnalla ei ollut testamenttia eikä heillä ollut avioehtoakaan.Korkeammat voimat määräsivät marssijärjestyksen ja köyhempi puolisoista lähti tästä ajasta ensin ikuisuuteen. Häneltä jäi mitätön omaisuus, joka oli tulossa leskelle.Mitä nyt pitäisi tehdä, mietti leski. Hän ei halunnut jättää vainajan suvulle suurta siivua omasta omaisuudestaan.Juristi neuvoi ja ratkaisuksi löytyi kieltäytyminen vainajan omaisuuden vastaanottamisesta. Samalla leski suojasi oman omaisuutensa, koska silloin vainajan suku ei päässyt hyötymään hänen varallisuudestaan.Kun leskestä aika jätti, meni hänen omaisuutensa omalle suvulle eikä ensin kuolleen puolison suku saanut mitään. Jos leski olisi ottanut puolisonsa vähäisen omaisuuden vastaan, olisi puolison suku saanut oikeuden hänen omaisuuteensa.Ratkaisu on käynyt korkeimman oikeuden käsittelyn ja ennakkopäätös viitoittaa tulevia ratkaisuja.Usein perinnönjakoon liittyy virheellisiä käsityksiä. Leskelle voi tulla yllätyksenä, että hän ei perikään mitään, vaikka edesmennyt puoliso olisi miljonääri.Sekä leskellä että vainajalla, kummallakin, oli noin 300 000 euron talletukset. Rintaperilliset olivat yhteisiä.Leski odotti rahahanojen aukeavan, kun puoliso on manan mailla. Mutta niin ei käynytkään.Leski sai pitää omat rahansa ja rintaperilliset perivät perittävän rahat.Avioliittolain perusteella leski sai jäädä pariskunnan yhteiseen asuntoon viettämään ehtoopäiviään. Perinnön osalta lopputulos oli lesken kannalta plus miinus nolla, sillä mikään ei muuttunut: talletukset olivat samat 300 000 euroa ja kotikin oli edelleen se vanha tuttu irtaimistoineen.Sukutilan iso maaomaisuus voi yllättäen joutua suvun ulkopuolelle. Tilanteeseen ei ole osattu varautua, mutta se on mahdollista välttää.Ison maatilan ainoa rintaperillinen solmi avioliiton. Hänen isänsä kuoli yllättäen ja näin hän peri isänsä osan sukutilasta, käytännössä puolet. Rintaperillisestä tuli melko nuorena suuren maaomaisuuden omistaja.Aina elämä ei mene niin kuin on suunniteltu. Rintaperillinen kohtasi kuolemansa yllättäen. Pariskunta oli ollut vasta pari vuotta avioliitossa eikä heillä ollut yhteisiä lapsia.Nuori leski, joka oli naimakaupan kautta tullut sukuun, perikin nyt puolisonsa saaman maaomaisuuden ja sukutilalle oli tullut merkittäväksi omistajaksi niin sanotusti sukuun naitu vieras.Näin ei olisi käynyt, jos sukutilaa isännöinyt pariskunta olisi valmistautunut paremmin ja pohtinut tilan kohtaloa ennakkoon eli tehnyt niin sanottua jäämistösuunnittelua.Isä olisi voinut tehdä testamenttimääräyksen, jolla olisi määrännyt maaomaisuuden meneväksi toissijaiselle saajalle siinä tapauksessa, että rintaperillinen kuolee ilman omia rintaperillisiä.Näin toimien tila olisi pysynyt edelleen suvun omistuksessa eikä mennyt puoliksi.On maita, joiden avioliittolaki ei salli ensimmäisen vuoden aikana eron ottamista.Suomessa eron hakeminen on mahdollista käytännössä seuraavana päivänä liiton solmimisesta. Perinnön vuoksi pikaistuksissa tehtyä eropäätöstä ei kuitenkaan kannata tehdä, sillä Suomessa ei lyhyestä liitosta, jolla ymmärretään alle vuoden kestänyttä liittoa, lähdetä omaisuus tasaten. Käytännössä kumpikin puoliso kerää tavaransa ja lähtee omille teilleen ne mukanaan.Noin sata avioliittoa Suomessa päättyy ensimmäisen vuoden aikana. Kaikkiaan eroja tilastoidaan 13 500 vuosittain.Joskus liitot ovat lyhyitä. Juristi kertoo pääkaupunkiseudulla solmitusta avioliitosta ja pikaerosta. Pari meni vihille yleisen tavan mukaan lauantaina. Maanantaina tuore vaimo vei jo eropaperit käräjäoikeuden kansliaan.Notaari huomasi papereista, että vasta toissa päivänä oli tanssittu häitä. Vaikka asia ei hänelle mitään kuulunutkaan, niin notaari ei malttanut olla kysymättä morsiolta, että mikä mahtoi olla pikaisen erohakemuksen syy.Morsian kertoi, että kun hän alkoi tarkemmin häitten jälkeen miettiä, mitä tuli tehtyä, niin tuli tunne, että ennemmin tai myöhemmin liitto päättyisi kuitenkin eroon ja hän päätti hoitaa asian saman tien.