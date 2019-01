Oma raha

Katso, miten keskituloisia verotetaan eri kunnissa: samat tulot, toinen pariskunta maksaa 4 672 euroa enemmän

Katso kaikkien kuntien veroprosentit ja keskituloisen palkansaajapariskunnan maksamat verot (kunnallisvero, kiinteistövero, kirkollisvero, valtionvero, Yle-vero ja sova-maksut) jutun lopussa olevasta hakukoneesta.

Keskituloinen pariskunta maksaa kireimmin verottavissa kunnissa Honkajoella ja Jämijärvellä 4 672 euroa enemmän veroja vuodessa kuin pienimmän veroprosentin Kauniaisissa, Veronmaksajien selvitys paljastaa.Veronmaksajat selvitti, paljonko 40 526 euroa ja 48 301 euroa tienaava pariskunta maksaa erilaisia veroja ja veronluonteisia maksuja vuodessa Manner-Suomen eri kunnissa.Valitut vuositulot perustuvat naisten ja miesten keskipalkkoihin vuonna 2017. Laskelmassa oletetaan pariskunnan kuuluvan kirkkoon eli maksavan kirkollisveroa.Keveimmin verottavat Manner-Suomen kunnat ovat pääkaupunkiseudulla: ykkösenä on tuttuun tapaan Kauniainen, jossa kunnallisveroprosentti on tänä vuonna 17. Kauniaisten perässä ovat 18 prosentin verollaan Espoo ja Helsinki.Myös Eurajoen kunnallisveroprosentti on 18, mutta verorasitusta kasvattaa kirkollisvero, joka on 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin Helsingissä ja Espoossa.Kaikkein kepeintä verotus on kuitenkin Ahvenanmaalla sijaitsevassa Jomalan kunnassa, jossa veroprosentti on 16,5. Ahvenanmaa ei ole mukana Veronmaksajien vertailussa.– Ahvenanmaalla on useampikin kunta, joka verottaa verrattain alhaisilla kunnallisveroprosenteilla. Ahvenanmaa on jätetty siksi pois vertailusta, että siellä verotuksen laskentaperusteet ovat erilaiset, Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluinen https://www.is.fi/haku/?query=janne+kalluinen sanoo.Kireimmin verottavat kunnat ovat puolestaan Pohjois-Satakunnassa sijaitsevat Honkajoki ja Jämijärvi, joiden kunnallisveroprosentti on 22,5 ja kirkollisveroprosentti 1,8.Satakunnassa sijaitsee myös yksi keveimmistä verottajista, Eurajoki. Sen matalaa kunnallisveroa selittää Olkiluodon ydinvoimala, joka tuo kuntaan runsaasti kiinteistöverotuloja.

Elinkustannukset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Voiko ajatella, että minkä veroissa voittaa, sen muissa kuluissa häviää, Janne Kalluinen?