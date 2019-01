Katariina, 47, myi puutalokotinsa ja muutti vuokralle pieneen yksiöön – ”Olin asunut lähinnä keittiössä ja makuuhuoneessa”

Oma raha

Katariina, 47, myi puutalokotinsa ja muutti vuokralle pieneen yksiöön – ”Olin asunut lähinnä keittiössä ja mak

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskituloiset vuokralaiset





Siirtymistä omistusasumisesta vuokralle selittävät monet tekijät

”Vuokralainen voi keskittyä asumiseen”





Kahden kerroksen väkeä

Tulevaisuus näyttää jatkuuko vuokralaisuus