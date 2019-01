Onko 2 600 euroa kuukaudessa ylellisyyttä? Näin lukijat kommentoivat: ”On päiviä jolloin elän pelkällä kahvilla ja leivällä”

Oma raha

Onko 2 600 euroa kuukaudessa ylellisyyttä? Näin lukijat kommentoivat: ”On päiviä jolloin elän pelkällä kahvill

Mihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juttu

Olen minimoinut kaikki kuluni niin pieneksi että pystyn säästämään 1 250 euroa joka kuukausi osinko-osakkeisiin.

Summana

Osa





Moni