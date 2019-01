Kaarinalla, 40, on Suomen yleisin palkka: kertoo, mihin 2 600 euroa riittää – ”Se jatkuva miettiminen saa minut varpailleni”

Oma raha

Kaarinalla, 40, on Suomen yleisin palkka: kertoo, mihin 2 600 euroa riittää – ”Se jatkuva miettiminen saa minu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raha painaa mieltä

Riittääkö 2 600 euroa elämiseen?

Parempi palkka, parempi laatu