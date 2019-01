Oma raha

Suomen Pankki: Uudet asuntolainat otetaan yhä useammin 20–25 vuoden pituudelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset ovat viime vuosina alkaneet ottaa yhä pitempiä asuntolainoja, ilmenee Suomen Pankin tilastoista. Viime vuoden tammi-marraskuussa nostettujen asuntolainojen keskipituus oli 19 vuotta ja 11 kuukautta. Vuotta aiemmin keskipituus oli 19,5 vuotta, sitä edeltävänä vuonna tasan 19 vuotta.Lähes puolet kaikista asuntolainoista nostetaan nykyään 20–25 vuoden takaisinmaksuajalla. Yli 30 vuoden asuntolainojen osuus on edelleen pieni, mutta kasvaa.Asuntolainakannan kasvuvauhti on Suomen Pankin mukaan hidastunut kesäkuun jälkeen.Marraskuussa kasvu oli 1,8 prosenttia. Kesäkuuhun verrattuna asuntolainojen kasvuvauhti oli hidastunut 0,3 prosenttiyksikköä.Viimeksi asuntolainakanta on kasvanut yhtä hitaasti vuoden 2015 huhtikuussa. Hidastumiseen ovat vaikuttaneet etenkin viime vuosia suuremmat asuntolainojen lyhennykset.Kotitaloudet nostivat marraskuussa uusia asuntolainoja yhteensä 1,6 miljardin euron edestä, mikä on 25 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,88 prosenttia ja laskennallinen marginaali 0,85 prosenttia.Juttua täydennetty kello 13.54.