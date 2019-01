Sama myrsky voi tuoda naapurille vakuutuskorvauksen, itselle ei – yhdelle myrsky on yli 15 m/s ja toiselle 21 m/s

Oma raha

Sama myrsky voi tuoda naapurille vakuutuskorvauksen, itselle ei – yhdelle myrsky on yli 15 m/s ja toiselle 21

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laaja kotivakuutus korvaa rikkoutumisetkin

Kasko ei kata auton moottorin kastumista

Varjele omaisuuttasi