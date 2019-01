Konkurssiin mennyt lelujätti ei aio korvata kaikkia suomalaisten lahjakortteja – Viranomainen ei näe asiassa ongelmaa

Oma raha

Konkurssiin mennyt lelujätti ei aio korvata kaikkia suomalaisten lahjakortteja – Viranomainen ei näe asiassa o

Top-Toyn konkurssipesä maksaa hyvityksen lahjakorteista, jotka on ostettu 30. marraskuuta jälkeen. Onko tällainen aikaraja kuluttajien kannalta reilua?

Konkurssipesä on hoitanut tiedottamisen kokonaan englanniksi. Myös asiointi konkurssipesän kanssa tapahtuu englanniksi, jos aikoo hakea hyvitystä lahjakortista. Pitäisikö suomalaisilla kuluttajilla olla mahdollisuus asioida omalla äidinkielellään?





Onko Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tullut yhteydenottoja Top-Toyn konkurssiin liittyen?

