Oma raha

Voiko tämä toistua? Asuntojen hinnat tulivat rankasti alas 10 vuotta sitten – katso oman alueesi tilanne

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kiinteistönvälittäjät tyrmäävät hintaromahduksen mahdollisuuden

asunto-osakkeiden hinnoissa oli viimeksi selkeä notkahdus vuosien 2008 ja 2009 välillä. Mitä jos vastaava notkahdus tapahtuisi nyt? Kuinka kävisi asuntojen hintojen?IS tutki kymmenen vuoden takaista romahdusta postinumeroalueittain. Selvisi, että joillakin alueilla romahdus oli raju, jopa kymmeniä prosentteja. Lähes kaikilla Suomen postinumeroalueilla jonkinlainen notkahdus tapahtui.Katso jutun lopusta oman alueesi hintatilanne.Tilastokeskuksen aktuaari Petri Kettuselle https://www.is.fi/haku/?query=petri+kettuselle notkahdus on tilastoista tuttu.– Silloinhan kaupankäynti loppui kuin seinään, ja alkoi elpyä vasta vuoden 2009 kesällä, Kettunen kertoo.Yhteistä kaikille alueellisille romahduksille oli se, että notkahdus meni suhteellisen nopeasti ohi ja hinnat palautuivat vähintään entiselle tasolleen. Kettunen sanoo, että heiluntaherkintä aluetta Suomessa on pääkaupunkiseutu.Hän sanoo myös, että usein alueiden hinnat käyttäytyvät loogisesti – kuten ovat käyttäytyneet ennenkin. Yksi suuri syy tähän on siinä, että asuntokanta ei nopeasti vaihdu alueilla.– Uudistuotannon osuus on kuitenkin vain prosentin verran asuntokannasta, Kettunen sanoo.IS:n selvityksessä myös näkyy, että suurten kaupunkien keskustoissa romahdus oli yleensä selvästi muuta kaupunkia pienempi. Myös IS:n haastattelemat asiantuntijat uskovat, että keskustojen kalliit asunnot ovat hintaheilunnaltaan vakaampia kuin esimerkiksi lähiöosakkeet.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä https://infogram.io/p/9bec0d8164623b8356d5b5ca937e43f5.png Nyt kun asunto-osakkeiden hinnat ovat kivunneet tasaisesti jo vuosia, olisiko mahdollista, että vuosien 2008-09 tapainen notkahdus tapahtuisi uudelleen?Kasslin LKV:n Mira Kasslin https://www.is.fi/haku/?query=mira+kasslin tuntee Pääkaupunkiseudun markkinan pitkältä ajalta. Hän ei usko hintojen nopeaan tipahtamiseen Helsingin keskustassa, kuten kävi vuonna 2008. Kasslin sanoo, että ydinkeskustassa ja esimerkiksi Etu-Töölössä hinnat ovat jo niin korkeat, että se vaikuttaa tilanteeseen vakauttavasti.– Keskusta on niin kallis, että ne jotka ovat ostaneet asunnon, heillä on pääomia. Silloin heidän ei ole pakko myydä.Kiinteistömaailman kiinteistönvälittäjä Toni Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=toni+virtanen Tampereelta on samaa mieltä.– Laskevassa markkinassa keskusta-osakkeiden hinnat pitävät pintansa muita alueita paremmin. Nousevassa markkinassa taas hintojen nousu on yleensä kovempaa verrattuna muihin asuinalueisiin seudulla, Virtanen sanoo.– Tampereella neliöhintojen nousun kasvu on jonkin verran hidastunut viime aikoina. Tuo hidastuminen varmasti jatkuu, mutta isossa osassa Tamperetta uskon neliöhintojen nousun jatkuvan lähitulevaisuudessakin, Virtanen ennustaa.Myös Oululaisen Aurea LKV:n omistaja ja kiinteistönvälittäjä Marko Kyngäs https://www.is.fi/haku/?query=marko+kyngas yhtyy kuoroon.– Jos olet aivan pelipaikoilla, ytimessä, niin en usko hintojen valuvan, Kyngäs sanoo.Kyngäs uskoo, että markkina saattaa lähikuukausina pysyä hermostuneena, muttei romahda. Hän ennustaa, että alkuvuosi on vähän kuluvaa vuotta pirteämpi, mutta kesällä tai syksyllä mahdolliset koronnousut voivat jälleen vähän jarruttaa asuntomarkkinaa.IS:n selvityksestä käy ilmi, että alueellisesti asuntojen hintojen heilunnalla voi olla isojakin eroja. Kehitykseen voi vaikuttaa rajusti, jos alueelle rakennetaan esimerkiksi uusia teitä tai kauppakeskuksia. Kyngäs ja Kasslin kertovat, että alueelle rakennettavat uudet asuintalot usein nostavat myös vanhojen alueella olevien asuntojen hintoja.Kasslin peräänkuuluttaa myös sitä, että asukkaat ja omistajat olisivat kiinnostuneita oman yhtiönsä asioista. Jos tulee kerralla jättimäisiä remontteja, se voi vaikuttaa paljonkin asuntojen hintoihin.– Jos taloyhtiöstä pidetään hyvää huolta, hinta kyllä säilyy.

Olisiko reilu romahdus Helsingin keskustan asunto-osakkeissa mahdollinen?

: – Ei ole mahdollista. Ihmiset ovat jo tottuneet kaikenlaisiin kriiseihin. Suomessa markkina suhtautuu niihin nykyään suhteellisen maltillisesti ja viiveellä. En näe minkäänlaisena uhkana, että jonkun pitäisi paniikkimyydä Helsingissä ainakaan.

Voisiko Oulussa tulla kymmenen vuoden takainen romahdus?

: – Aina on mahdollista, mutta en usko. En usko, että ainakaan niin voimakasta tulee.

Uskotko kymmenen vuoden takaiseen romahdukseen Tampereen keskustan hinnoissa?