Oma raha

Sinisilmäinen nainen autteli petollista miesystäväänsä – havahtui todellisuuteen 90 000 euron velkataakan alta

Miesystäväänsä auttanut noin 30-vuotias nainen velkaantui muutamassa vuodessa 90 000 euroa. Uudet vipit tulivat noin 45 000 euron asuntoluoton päälle.Nainen tajusi masentumisensa jälkeen olleen sinisilmäinen, kun käytti palkkansa, säästönsä ja otti vielä lainaakin rahoittaessaan miesystäväänsä. Ystävyys katkesi, kun nainen oli korviaan myöten veloissa ja haki velkasaneeraukseen.Viisi vakavaraista luottolaitosta vastusti järjestelyä. Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen, eikä Itä-Suomen hovioikeus myöntänyt jatkokäsittelylupaa.Kohtalaisen hyväpalkkaisessa ja säännöllisessä työssä oleva nainen alkoi rahoittaa miesystäväänsä.Kolme vuotta nainen nosti lainaa lainan päälle, rahoitti miesystäväänsä ja yritti samalla hoitaa vippejään. Vanhoja lainojaan nainen joutui lyhentämään uusilla luotoilla.Petollinen miesystävä lypsi uutta lainaa ja lupasi maksaa lainat takaisin, mutta ei maksanut. Hän petti lupauksensa ja nainen jäi lopulta yksin hoitamaan suurta velkapottia.Lopulta nainen antoi periksi ja haki velkajärjestelyä. Nainen totesi, että hän ei ymmärtänyt, miten hyväuskoinen hän oli ollut.Naisen velkamäärä on 133 000 euroa ja velanmaksuvara kuukausittain noin 900 euroa.Miesystävän vuoksi nostettujen lainojen määrä oli todellisuudessa noin 40 000 euroa, mutta hoitamattoman korkotaakan kanssa summa nousi 90 000 euroon.Rahalaitokset vastustivat velkajärjestelyä, koska hakijalla oli säännölliset tulot ja siitä huolimatta hän velkaantui lyhyessä ajassa paljon. Velkojien mielestä hakijan täytyi ymmärtää, että hän ei selviä tuloillaan veloistaan, jos jatkaa samaan malliin.Velkojat muistuttivat myös, että nainen on vielä nuori ja hänellä on mahdollisuus palkoillaan maksaa vippejään pois.Käräjäoikeus totesi ratkaisussaan, että hakijan velkamäärä oli ylimitoitettu velanmaksukykyyn nähden. Se piti velkaantumista piittaamattomana ja vastuuttomana. Ratkaisussa todetaan, että nainen suhtautui välinpitämättömästi velkojensa hoitamiseen.Oikeuden mielestä lainojen käyttäminen ystävän auttamiseen ei poista velallisen moitittavuutta, varsinkin kun se johti velkakierteeseen.Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen.Hakija oli tyytymätön käräjäoikeuden ratkaisuun ja valitti ratkaisusta Itä-Suomen hovioikeuteen.Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovioikeuden ratkaisu on tehty tällä viikolla.