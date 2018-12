Kommentti: Ihmisten raha-asiat ovat valtavassa solmussa – pahimmillaan vanhemmat ottavat pikavippejä lastensa nimissä

Oma raha

Kommentti: Ihmisten raha-asiat ovat valtavassa solmussa – pahimmillaan vanhemmat ottavat pikavippejä lastensa

Tällainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hurjimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun