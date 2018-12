Kaikkien aikojen suurimmat veronpalautukset pamahtivat tileille – katso tästä miten suomalaiset maksavat veronsa

Oma raha

Kaikkien aikojen suurimmat veronpalautukset pamahtivat tileille – katso tästä miten suomalaiset maksavat veron

Katso jutun alusta videolta, miten IS:n haastattelemat suomalaiset aikovat veronpalautusrahat käyttää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy