Oma raha

Naisten palkkahuippu kulkee 10 vuotta miehiä jäljessä – ”Tulokehitys pysähtyy neuvolaan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miesten keskiansio neljänneksen suurempi kuin naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urakkatyöt taittavat ansioiden nousun