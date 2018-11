Radion suosikkijuontaja huomasi maanantaina, että rahaa oli kulunut selittämättömällä tavalla – nyt hän noudattaa piinallisen tarkkaa tapaa rahankäytössä

Oma raha

Radio Rockin aamujuontaja Harri Moisio https://www.is.fi/haku/?query=harri+moisio on tarkan euron mies. Hänen älypuhelimensa muistiosta löytyy usean kuukauden ajalta tarkka kirjaus rahamenoista. Moisio on seurannut rahankulutustaan tarkasti noin kahden vuoden ajan.





– Eräänä maanantaina huomasin, että viikonloppuna olen kuluttanut rahaa johonkin, mitä en muistanut. Ostokset olivat vain yksinkertaisesti unohtuneet, Moisio sanoo.Aluksi radiojuontaja ryhtyi merkkaamaan pelkästään viikonloppujensa rahamenoja. Alkuviikon aikana tulleita veloituksia ei tarvinnut siis enää hämmästellä. Lopulta menojen seuraaminen laajeni päivittäiseksi.– Huomasin, että listaan tulee ihan oikeasti merkattua menoja. Miksi en siis tekisi niin joka päivä.Kulut on merkitty älypuhelimen muistioon sentin tarkkuudella. Lisäksi menojensa syyn ja tarkan paikan Moisio kirjaa yksityiskohtaisesti muistiin. Tästä kuulivat perjantaina aamulla myös monet Radio Rockin kuuntelijat, kun Harri Moisio kertoi asiasta suorassa lähetyksesssä.– Minulle ei riitä tieto siitä, että olen käynyt esimerkiksi Alepassa. Minun pitää merkitä tarkalleen missä Alepassa olen käynyt asioimassa, Moisio kertoo.Radiojuontaja kokee, että tavasta on hänelle hyötyä.– Kyllä tästä vähän säästöönkin jää rahaa. Lisäksi olen ryhtynyt muodostamaan jokaiselle päivälle sopivaa budjettia, ja se todella tuntuu pitävän.Moision tapa herättää ihmisissä aluksi hämmennystä, mutta lopulta ihmiset hyväksyvät ja jopa kannustavat tavan jatkamiseen.– Lopulta ihmiset toteavat, että on tämä parempi tapa, kuin ei tekisi mitään, Moisio sanoo.Menot eivät päädy pelkästään älypuhelimen muistioon, sillä myös perinteiset paperiset kuitit päätyvät Moision mukaan. Esille nousee Moision saama vanha opetus:– Tärkein asia minkä ostat, on kuitti.Kirjaatko kaikki menosi ylös? Onko sinulla tarkat tiedot kaikesta, mihin olet kuluttanut rahaa? Lähetä uutisvinkki: juha.jarvenpaa@iltasanomat.fi