165 000 euroa maksaneesta talosta paljastui yli 130 000 euron remonttitarve

Mikrobivaurioita ulkoseinässä ja alapohjassa

Ostaja halusi purkaa kaupan

Myyntiesitteen mukaan noin 160-neliöisen talon piti olla hyvä. Ostaja sai kuitenkin eteensä laskelman, jonka perusteella talossa olisi tehtävä yli 130 000 euron remontti.Talokauppaa ei purettu, sillä Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi myyjän palauttamaan ostajalle 67 300 euroa hinnanalennuksena.Myyjän maksettavaksi tulevat lisäksi kummankin osapuolen asianajokulut, jotka ovat runsaat 45 000 euroa. Myyjälle jää kaupasta käteen vain noin 50 000 euroa.Ennen kaupantekoa ostaja kävi muutaman kerran ottamassa selvää, millainen hänen tuleva kotinsa on.Myyjä ei ollut talossa aikoihin asunut eikä perikunnan osakkaana tiennyt, mitä talo sisäänsä kätki.Kiinteistövälittäjän esitteessä talo todettiin hyväksi. Rakennus oli valmistunut 26 vuotta sitten. Melko pian valmistumisen jälkeen kylpyhuoneesta paljastui kosteusvaurio ja kylpyhuone remontoitiin. Talon varastohuoneesta oli tehty huone ilman rakennuslupaa.Kuntotarkastuskin talossa oli tehty ja sen mukaan alapohjarakenteena oli laatta, ja nykyisin rakenne luokitellaan riskirakenteeksi. Betonilaatan pinnalta mitattiin kohonneita kosteuslukemia, mutta rakenteissa ei kosteutta ei ollut.Muutaman kuukauden asumisen jälkeen ostaja tunsi nenässään tukkoisuutta ja silmissä kirvelyä ja muutti talosta pois. Ulkoseinästä ja alapohjasta löytyi vakavia mikrobivaurioita.Uuden isännän selvityksen perusteella talon korjaaminen olisi maksanut melkein saman summan, jonka hän oli siitä maksanut.Ostajan mielestä talossa oli niin paljon virheitä, että perusteet kaupan purkamiselle olivat olemassa. Virheitä löytyi alapohjan ja ulkoseinien lisäksi väliseinistä, sauna- ja pesuhuonetiloista, varastotilan lattiasta ja salaojista.Myyjä piti ostajan esittämiä virheitä riidattomina, mutta oli sitä mieltä, ettei ostaja voi vedota laatuvirheisiin, koska oli itse paikalla kun kuntotarkastus tehtiin ja tutustui taloon ennen kauppaa.Myyjän arvio tarpeellisten remonttien summaksi 62 300 euroa. Myyjä tiesi, että salaojaremonttiin on syytä varautua eikä ottanut salaojia omassa hinta-arviossaan huomioon.Myyjän mielestä ostaja olisi voinut tehdä uuden tarjouksen ja jatkaa neuvotteluja hinnasta, ja myyjä kiisti talon kaikki laatuvirheet.Myyjän mukaan ostaja laiminlöi ennakkotarkastusvelvollisuutensa ja otti riskin.Talossa viime elokuussa vieraillut terveydensuojeluviranomainen totesi huoneilman hajun muistuttavan kissan virtsan hajua, mikä saattoi johtua ammoniakkikäymisestä talon rakenteissa. Hän totesi, ettei talossa ollut turvallista asua.Ennen käräjäriitaa ostaja ja myyjä tapasivat sovittelun merkeissä. Myyjä oli valmis palauttamaan 62 000 euroa hinnanalennuksena. Tarjouksen hyväksymällä olisi vältytty kymppitonnien asianajokuluilta.Tarjous ei ostajaa kiinnostanut, koska tavoitteli kaupan purkamista.Käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan, että talossa on ostajan esille nostamat virheet. Monet virheet oli tuotu esille jo kuntotarkastusraportissa, ja ostaja oli niistä tietoinen.Ostajilla ei ollut erityistä selonottovelvollisuutta alapohjasta, koska alapohjan rakenteiden vaurioista ei ollut etukäteen tietoa. Sama koski myös ulkoseinän ja sisäseinien virheitä.Sen sijaan salaojiin, varastotilan lattiaan ja pesutiloihin liittyen ostaja menetti oikeutensa vedota korjaustarpeeseen virheenä, koska niistä oli olemassa tieto jo ennen kaupan solmimista.Käräjäoikeudessa ostajalla ja myyjällä oli omilta asiantuntijoiltaan laskelmat talon virheiden korjauskuluista. Oikeus ei pitänyt kumpaakaan toistaan luotettavampana asiantuntijana ja perusti oman arvionsa yksityiskohtien kustannusten arviointiin.Tarpeellisten remonttien loppusummaksi oikeus sai 67 300 euroa, ja myyjä joutuu palauttamaan summan ostajalle hinnanalennuksena.Oikeus toteaa ratkaisussaan, että rakennus on mahdollista korjata kohtuullisessa ajassa.Myyjän on maksettava riidan kaikki oikeudenkäyntikulut ostajalle, summa on noin 27 000 euroa.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun viikko sitten.