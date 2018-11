Oma raha

Mätkyjen viimeinen maksupäivä on pian käsillä – koskee 600 000:ta ihmistä

29.11. 9:01

Mätkyjen eli jäännösveron viimeinen maksupäivä koittaa maanantaina, kertoo Verohallinto.

Jos jäännösveroa on enemmän kuin 170 euroa, summa on jaettu kahteen erään, joista toinen tulee maksettavaksi vasta helmikuussa.



Maksutiedot saa Verohallinnon OmaVero-palvelusta.



Yhteensä verovuoden 2017 mätkyjä on maksettavana reilulla 600 000 henkilöasiakkaalla yhteensä 1,2 miljardia euroa.



Veronpalautuksen puolestaan kilahtavat tileille 11. joulukuuta. Palautuksia saa 3,6 miljoonaa henkilöasiakasta yhteensä ennätykselliset 2,9 miljardia euroa.