Oma raha

Miehen puolen miljoonan omaisuus meni erossa jakoon – ”Miesten ryöväystä on jatkunut jo liian pitkään”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En mene enää uudestaan naimisiin”

”Jos nainen ei olisi saanut osituksia, hän olisi ollut kuin orja”