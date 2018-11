Oma raha

Suomalaisten oletus: Tavallinen ihminen vaurastuu todennäköisimmin lottoamalla

Suomalaisilla ei vielä ole sellaista syvään juurrutettua ajatusta, jonka mukaan esimerkiksi säästämällä tai säännöllisellä sijoittamisella voisi vaurastua.

