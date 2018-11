Oma raha

Yli 200 lounastaukoa työnantajan piikkiin – kellokortilla kikkailu tuli duunarille kalliiksi

Potkujen saaminen on ikävää. Vielä ikävämpää on, jos riitauttaa irtisanomisen ja häviää taistelun oikeudessa.

Työntekijän

ja työnantajan kiista irtisanomisen perusteista Keski-Suomen käräjillä osui ajankohtaiseen aiheeseen: henkilökohtaisista syistä irtisanomiseen.Tällä kertaa vääntö päättyi duunarin tappioon. Ja tappio kävi kalliiksi.Vastakkain tapauksessa olivat laukaalaismies ja hänen entinen työnantajansa, alle 20 hengen teknologia-alan yritys. Mies ehti työskennellä yli kahdeksan vuotta Jyväskylässä toimivan yrityksen asentajana ennen potkujaan keväällä 2017.Irtisanomisen aikaan asentaja toimi työpaikkansa pääluottamusmiehenä.purkamisen perusteina olivat työajan väärinkäyttönä ilmennyt epärehellisyys ja luottamuspula. Työnantaja katsoi asentajan huijanneen itselleen ylimääräisiä työtunteja käyttämällä hyväksi EsMikko-työajanseurantajärjestelmää.Asentaja vei asian käräjille ja vaati työnantajaltaan korvaukseksi 26 kuukauden palkkaa sekä irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvauksia neljältä kuukaudelta. Vaadittu summa nousi liki 90 000 euroon.Lisäksi asentaja vaati, että työnantaja maksaa hänen lähes 11 000 euron oikeudenkäyntikulunsa.jäivät unelmaksi. Käräjäoikeus katsoi potkut aiheellisiksi, joten asentaja sai maksaakseen sekä omat että entisen työnantajansa liki 12 000 euron oikeudenkäyntikulut.Irtisanomiseen johtanut toiminta alkoi, kun asentaja sai uuden esimiehen talvella 2016. Esimies aloitti luottamukseen perustuneen käytännön työaikojen seurannassa, mitä asentaja käytti hyväkseen.Noin 3 000 euron kuukausipalkkaa nauttinut asentaja ryhtyi leimaamaan itsensä lounaalle vasta palattuaan lounaalta. Muutama minuutti lounaalta palaamisen jälkeen asentaja meni leimaamaan itsensä takaisin töihin.Työaikakirjanpidon mukaan asentaja jätti todellisen lounastaukonsa leimaamatta vuoden aikana yli 200 kertaa eli käytännössä miltei jokaisena työpäivänään. Asia tuli ilmi, kun työnantaja havaitsi järjestelmään liittyvän koulutuksen yhteydessä epäselvyyksiä asentajan leimauksissa.lounasaika oli järjestelmän asetuksissa automaattisesti merkitty 15 minuutiksi. Kirjapidosta selvisi, että asentaja oli pitänyt taukoa työnteosta keskimäärin 41 minuuttia, mutta leimannut lounasajakseen keskimäärin kuusi minuuttia. Näin ollen asentaja huijasi päivittäin itselleen työaikaa keskimäärin 26 minuuttia.– (Asentaja) oli jättänyt todellisen lounastaukonsa leimaamatta yli 200 kertaa, mikä on käytännössä tarkoittanut hänelle kuulumattomia plustunteja ainakin 83 tunnin edestä, työnantaja selvitti oikeudelle.Asentaja väitti oikeudessa, että plustunnit tulivat hänelle yllätyksenä. Hänen käsityksensä mukaan järjestelmä vähentää lounastauon pitämisestä automaattisesti 30 minuuttia leimausvälistä huolimatta.asentajan työkaveri toimi samalla tavalla, mutta vain 33 kertaa. Työkaveri selvisi teostaan varoituksella.– Vaikka lounastauon vähimmäisvähennysaika ei näy leimauslaitteen vieressä olevasta käyttöohjeesta, todistajana kuultujen esimiesten kertomusten perusteella ei jää epäilystä siitä, etteikö asiaa olisi saatettu (asentajankin) tietoon, oikeus linjasi.vetosi laitteen käyttöön liittyneiden opastusten lisäksi asentajan aiemmin saamiin huomautuksiin. Aiemmin asentaja oli useita kertoja jättänyt leimaamatta itsensä kokonaan lounaalle.Oikeuden mukaan asentajan menettely oli tahallista ja hän oli tietoinen leimaamisen vaikutuksesta hänen työaikasaldoonsa.– Epärehellisyyden astetta tai määrää ei vähennä se, ettei työnantaja ollut menettelyä aiemmin havainnut, koska jokainen leimaustapahtuma on ollut erillinen yksittäinen teko, joka on vaatinut erillisen päätöksen.Potkuihin vaikutti myös asentajan ja toisen työntekijän välinen erimielisyys luottamusmiehen valinnasta. Asentaja oli huutanut, ottanut vasaran käteensä, lähestynyt kiistakumppaniaan ja näin ollen uhannut oikeuden mukaan väkivallalla.vuosi potkujensa jälkeen mies työllistyi puolentoista vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen.