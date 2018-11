Oma raha

Välittäjä vaati kauppakirjaan ratkaisevan ehdon – mökkiseikkailu maksoi ostajalle 200 000 euroa

Vanhan mökin tilalle rakennettiin uusi





Käräjäoikeus määräsi myyjän maksamaan 15 000 euroa





Hovioikeus: Ostaja otti tietoisen riskin

Noin puolen hehtaarin rantatontilla Satakunnassa seisoi lähes 40 vuoden ikäinen kesämökki, jota käytettiin harvoin kesäisin. Omistaja oli saanut sen lahjaksi.Kaupat syntyivät 75 000 eurolla, kun ostaja tinki hinnasta 14 000 euroa.Ostaja kävi ennen kauppaa useita kertoja kiinteistöllä ja moitti rakennuksia, mutta halusi kuitenkin ostaa paikan.Kiinteistövälittäjä haistoi rakennuksia arvostelevan ostajan ”iltalypsyn”, ja hänen neuvostaan kauppakirjaan lisättiin vastuunrajoitusehto.Ehdon mukaan myyjä ei vastaa piilevistä peruskorjaustarpeista, vaan ostaja ottaa kaiken harteilleen.Tontilla oli vaatimaton, kevytrakenteinen noin 45-neliöinen mökki ja rannassa sauna. Kauppakirjan mukaan mökin kunto oli tyydyttävä ja saunan huono. Ulkoseinissä oli alle 70 millin eristeet.Mökissä oli ollut vesivahinko 15 vuotta ennen kaupantekoa. Rakenteet oli kuivattu ja korjattu. Vuosi ennen kauppaa laaditun kosteusmittauspöytäkirjan mukaan alajuoksuja ei ollut kuitenkaan vaihdettu.Kun kaupasta oli kulunut kaksi vuotta, uusi omistaja purki rantasaunan ja rakensi tilalle uuden.Mökkiin asennettiin ilmalämpöpumppu, joka piti talvisin kymmenen asteen peruslämmön.Seuraavana vuonna homekoira merkkasi seitsemästä paikasta home- ja mikrobiperäisiä vaurioita. Mökin rakenteista löytyi laajat lahovauriot. Vanha mökki purettiin ja tilalle rakennettiin uusi, joka maksoi noin 75 000 euroa.Ostajan ja myyjän välille tuli riita. Myyjä tarjosi 20 000 euron sovintoa.Ostaja vaati käräjäoikeuden valmisteluistunnossa 25 000 euroa, mutta myyjä ei siihen suostunut.Käräjäoikeudessa ostaja vaati 45 000 euron korvauksia ja 18 000 euron asianajokuluja. Vaatimus perustui rakennuksesta löytyneisiin virheisiin, joita ei voinut edes korjata, minkä vuoksi tontille nousi uusi kesäasunto.Myyjä kiisti kanteen ja vetosi kauppakirjan vastuunrajoitusehtoon.Myyjän mielestä ostajan tekemä remontti ja kesäkäytössä olleen mökin muuttaminen talvea varten lämpöiseksi muuttivat kosteusoloja merkittävästi. Myyjän mielestä ostaja oli syypää rakennuksen vaurioihin.Käräjäoikeuden mukaan seinien lahovauriot olivat syntyneet jo ennen uuden omistajan tekemää remonttia, sillä 30 vuotta sitten uusittu ulkoverhous oli tehty virheellisesti ilman tuuletusrakoja.Lämpöpumpun asennuksen myötä vauriot olivat kuitenkin saattaneet laajeta, oikeus totesi.Oikeus katsoi, että rakennus poikkesi merkittävästi siitä, mitä sen hintaiselta rakennukselta voi odottaa ja rakennuksessa oli salainen virhe.Käräjäoikeus piti kauppakirjassa mainittua vastuunrajoitusehtoa vaikutuksettomana, koska ehtoa ei ollut yksilöity. Ehto ei rajoittanut myyjien vastuuta millään tavoin.Oikeus totesi, että jos virheet olivat tiedossa ennen kauppaa, tieto olisi näkynyt hinnassa ja oikeus määräsi myyjän antamaan 15 000 euron alennuksen. Ratkaisun mukaan kumpikin osapuoli maksaa asianajokulunsa itse.Myyjää käräjäoikeuden ratkaisu ei tyydyttänyt, ja hän haki Vaasan hovioikeudesta parempaa lopputulosta. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun kokonaan.Hovi kuuli todistajana kiinteistövälittäjää, joka oli vastuunrajoitusehdon isä. Hän halusi turvata myyjän aseman, sillä 40 vuoden ikäisessä rakennuksessa on aina korjattavaa.Välittäjä suositteli jopa kaupan hylkäämistä, koska kiinteistö menisi liian halvalla ja ostaja moitti rakennuksia ”iltalypsy”-mielessä.Hovioikeus perusti ratkaisunsa vastuunrajoitusehtoon, joka siirsi vastuun kokonaan ostajalle. Hovioikeus piti ehdon sisältöä yksiselitteisenä.Hovioikeuden mukaan ostaja otti tietoisen riskin solmiessaan kaupan noin 40 vuoden ikäisestä kiinteistöstä, jonka alapohjan ja seinien remontti oli odotettua suurempi. Hovioikeus piti hinnanalennusvaatimusta perusteettomana, sillä vastuunrajoitusehto sitoi myös ostajaa ja hylkäsi kanteen.Ostajan on maksettava kummankin osapuolen asianajokulut, jotka ovat 65 800 euroa.Jos ostaja olisi tarttunut myyjän sovintoneuvottelussa tekemään 20 000 euron tarjoukseen, hän olisi säästänyt lähes 46 000 euroa.Nyt mökin 75 000 euron ostohinnan päälle tulevat käräjöintikulut sekä kesäpaikan uudisrakennuksista ja remontista kertyneet kustannukset. Kesäpaikan hinnaksi on tullut reilut 200 000 euroa.Hovioikeuden ratkaisu on syyskuulta.