Lidlin myyjä, LVI-asentaja, parturi-kampaaja... – tavalliset suomalaiset paljastavat, kuinka paljon he oikeasti tienaavat

Oma raha

Lidlin myyjä, LVI-asentaja, parturi-kampaaja... – tavalliset suomalaiset paljastavat, kuinka paljon he oikeast

Mari Susi, työskentelee myyjänä Lidlissä, asuu Kempeleessä. Bruttopalkka 1700 euroa kuukaudessa.





Kuukausina, jolloin bruttopalkka on 1700 euroa, minulle jää käteen 1250 euroa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marko Malila, työskentelee LVI-asentajana, asuu Oulussa. Bruttopalkka 3100 euroa kuukaudessa.





Täällä Oulussa tietyt firmat ovat havahtuneet onneksi maksamaan korkeampaa tuntipalkkaa, jotta voivat pitää kiinni hyvistä työntekijöistä.

Mari Lindbom, työskentelee palveluneuvojana, asuu Tampereella. Bruttopalkka 2300 euroa kuukaudessa.





Tiina Parjanen, työskentelee parturi-kampaajana, asuu Seinäjoella. Bruttopalkka 1700 euroa kuukaudessa.

Yhteensä niistä jää käteen noin 1560 euroa.





Oheisella videolla vielä joukko muita suomalaisia kertoo, paljonko he tienaavat.

Työnkuvaani kuuluu kassatyöskentely, myymälän yleissiisteys, tavaran purkaminen, varastotyöskentely ja paistopisteen hoitaminen. Meillä Lidlissä yksi ihminen ei ole sidottu yhteen toimenkuvaan, vaan kaikki vastaavat kaikesta. Työtahti on reipasta, eikä luppoaikaa tule. Käytäntönä on, ettei kassalla istuta, jos ei ole jonoa vaan tehdään heti jotain muuta.Teen vuorotöitä 30 tuntia viikossa. Päivittäinen työaika vaihtelee neljän ja kahdeksan tunnin välillä. Joskus työt loppuvat illalla kymmeneltä ja jatkuvat aamulla kuudelta, eikä viikon vapaapäiviä tule työlistalle putkeen. Työviikot ovat rikkonaisia, ja pienen lapsen äitinä olen huomannut, että se on kuluttavaa.Saan tes-minimituntipalkan ja lisät ja lisäksi Lidl-lisää, joka on minulle neljän vuoden uran jälkeen 0,34 senttiä tunnilta – olen palkallisesti nyt urani huipulla. Jos sattuu kuukausi, jossa ei ole paljon iltoja ja viikonloppuja, palkka on noin 1700 euroa kuukaudessa. Jos lisiin oikeuttavia työvuoroja tulee paljon, palkka saattaa olla 2100 euroa kuukaudessa.Kuukausina, jolloin bruttopalkka on 1700 euroa, minulle jää käteen 1250 euroa. Se on näin 28-vuotiaalle asuntovelalliselle vähän. Tasapaino siinä, kuinka paljon saa palkkaa ja kuinka paljon epäsäännöllinen työ verottaa aikaa perheen kanssa, on kallistunut siihen, että en ole tyytyväinen palkkaani. Miehelläni on päivätyö, mutta minä en yleensä ole koko viikonloppua tai iltojakaan vapaalla, ja yhteistä aikaa on vähän. Kun uhraa iltansa, viikonloppunsa ja perhe-elämänsä firmalle, siitä pitäisi saada kunnon korvaus. Tilanne on sama koko kaupan alalla.Teen LVI-asentajan töitä eli vesi-, lämpö ja ilmastointiasennusta ja purkua laidasta laitaan. Se, mitä töitä kohteessa tehdään, riippuu kohteesta ja rakennuttajasta.Perusbruttopalkka on kuussa 3058 euroa. Siitä jää nyt noin 2000 euroa käteen omalla veroprosentilla. Palkka koostuu kolmosryhmän peruspalkasta, joka on 16,18 euroa tunnissa ja urakkaennakosta, joka on nyt 1,78 euroa.Talotekniikan työehtosopimuksessa on jokaiselle putkelle ja laitteelle on oma hintansa. Eli mitä enemmän tavaraa saadaan asennettua, sitä enemmän tienataan. Ja pienemmistä urakoista jää enemmän käteen. Tulotaso voi vaihdella kovastikin – välillä olen tyytyväinen ja välillä en.Työnantajalla on sellainen käsitys, että minimipalkka on aina se, mikä urakoista maksetaan. Täällä Oulussa tietyt firmat ovat havahtuneet onneksi maksamaan korkeampaa tuntipalkkaa, jotta voivat pitää kiinni hyvistä työntekijöistä, että he eivät lähde talosta. Siinä kannattaakin miettiä, onko tärkeämpää saada ammattitaitoinen työvoima vai uskoa, että halvalla saa hyvää.Olen toiminut alalla vuodesta 1996. Tähän aikaan mahtuu erilaisia työmaita ja kokemuksia laidasta laitaan. Työtahti riippuu rakennuttajasta. Viime vuosina on yleistynyt allianssimalli, jossa töitä tehdään urakan päätoteuttajan mukaan. Se näkyy meidän työssä niin, että jos suunnitelma on puutteellinen, se näkyy heti ja homma pitää miettiä uudelleen.Työskentelen yritykselle, joka hoitaa eri yritysten asiakaspalveluita. Itse hoidan asiakaspalvelua puhelimitse ja sähköpostilla sekä suomeksi että kahdella muulla kielellä.Työaikani on 7,5 tuntia päivässä. Koko työpäivän ajan vastaan joko puhelimeen tai sähköposteihin. Työtä voisi verrata kaupan kassalla työskentelyyn, sillä uusia asiakkaita tulee koko ajan. Päivässä tulee keskimäärin 30–40 asiakaskontaktia, välillä on hiljaisempaa ja välillä kiireisempää.Palkkani koostuu työehtosopimuksen mukaisesta peruspalkasta ja projektikohtaisesta lisästä, joka tarkoittaa eri yritysten asiakaspalveluille määriteltyjä lisiä. Lisäksi palkassa on kielilisä. Näistä saan noin 2300 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi on mahdollista saada kannustelisiä, jotka tarkoittavat joko provisiota tai bonusta. Ne voivat perustua esimerkiksi kappalemäärään tai laatuun. Laadun valvomiseksi puheluita mitataan ja arvioidaan koko ajan.Palkasta jää käteen noin 1 600 euroa. Työssä täytyy osata ja tietää hirvittävän paljon, joten siihen nähden tuo palkka tuntuu melko alhaiselta. Menoissa täytyykin tehdä kompromisseja.Yritys, jossa työskentelen, noudattaa työehtosopimuksia ja lisiä, mutta luottamusmiehenä ammattiliiton kautta tiedän alan yrityksiä, joissa palkka perustuu pelkkään provisioon. Siinä voi kukin tahollaan pohtia, että onko euron tai kahden tuntipalkka tehdystä työstä kohtuullinen.Työskentelen vakituisena osa-aikaisena parturi-kampaajana isossa market-ketjuun kuuluvassa liikkeessä. Teen päivittäin kaikkia parturi-kampaajan töitä, kuten hiustenleikkuuta, värjäyksiä ja kampauksia ja lisäksi meikkauksia, partakäsittelyitä ja ripsien ja kulmien värjäyksiä.Osa asiakkaista tulee ajanvarauksella ja osa jonotusnumerolla. Jonotusleikkauksia tehdessä tulee melkoinen kiireen tuntu.Työaikani on 30 tuntia viikossa, kuten muillakin meidän liikkeessä. Se tarkoittaa 6 tunnin työaikaa kahdessa vuorossa, sillä liike on auki kello 8–21.Tuntipalkkani on tällä hetkellä tämän kokoisessa kaupungissa alan korkein, 12,24 euroa, sillä olen jo ollut 20 vuotta alalla. Sen lisäksi saan ilta- ja lauantailisiä vuorojen mukaan.Keskimääräinen bruttopalkkani on 1720 euroa kuukaudessa. Lisäksi saan luottamusmiehen 60 euron ja työsuojeluvaltuutetun 191 euron palkkiot. Yhteensä niistä jää käteen noin 1560 euroa.Palkan kanssa joutuu aina laskemaan, että se riittäisi. Perustarpeet tulee tyydytettyä, mutta mihinkään ylimääräiseen, kuten matkoihin, ei ole varaa. Meillä on 3 alaikäistä lasta, joista kaksi on jo teini-iässä. Yritämme panostaa lapsiin tinkimällä omista menoista. Itse olen 20 vuodessa tottunut tähän. Puolisoni tienaa tällä hetkellä enemmän kuin minä, ja se on tasapainottava tekijä. Jos olisi kaksi palvelualan ihmistä samassa taloudessa, tilanne olisi tiukempi.Toivoisin, että alallani työskentelevien ostovoima ei vähentyisi. Välillä tuntuu, että kaikki muu kallistuu, mutta palkat laahaavat perässä.