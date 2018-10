Oma raha

Tyytymätön asiakas maksoi lopulta 40 000 euroa 10 000 euron kattoremontista

Työn jäljestä löytyi virheitä

Asiakas vei riidan oikeuteen

Kanne tuli urakoitsijalle yllätyksenä

Oikeus: Asiakkaalla ei oikeutta uuteen hinnanalennukseen

Kymenlaaksolainen omakotitalo sai muutama vuosi sitten uuden peltikaton.Valtakunnallinen kattoyritys urakoi katon töineen ja pelteineen kymppitonnilla.Asiakas ei ollut työn jälkeen tyytyväinen ja vei urakan kuluttajariitalautakuntaan. Se suositti, että urakoitsija antaa 6 000 euron hinnanalennuksen ja maksaa noin 4 000 euron selvittelykulut.Yritys teki katon käytännöllisesti katsoen kokonaan uusiksi, mutta asiakas oli edelleen tyytymätön työn jälkeen.Kattoriita ratkaistiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Se hylkäsi talonomistajan nostaman kanteen. Omistaja joutuu maksamaan omat ja vastapuolen asianajokulut, jotka ovat yhteensä noin 38 000 euroa.Katon valmistumisesta oli kulunut lähes kaksi vuotta, kun asiantuntijat tarkastivat työn jäljen ja löysivät siitä virheitä.Kuluttajariitalautakunta antoi yksipuolisen ratkaisun ja suositti 6 000 euron hinnanalennusta ja selvittelykulujen maksamista, jotka yhteensä tekivät lähes 10 000 euroa.Talon omistaja reklamoi katon urakoinutta yrittäjää yli kolmen ja puolen vuoden kuluttua urakan valmistumisesta.Urakoitsija palautti 4 000 euroa ja maksoi selvittelykuluja noin 3 000 euroa.Asiakas ei ollut korvauksiin tyytyväinen ja vei riidan käräjille. Hän vaati muun muassa kattoruoteiden laajaa uusimista, räystäiden korjaamista, kahden irronneen päätylaudan korjaamista ja 6 000 euron hinnanalennusta vaikka oli saanut jo 4 000 euron hyvityksen.Urakoitsija vaati kanteen hylkäämistä ja myönsi, että katossa on virheitä, mutta ei siinä laajuudessa kuin asiakas väitti.Urakoitsija rakensi katon takuukorjauksena vielä toiseen kertaan, tilasi uudet pellit ja teki uudet ruoteet ja totesi, että remontti oli tavallista haasteellisempi, sillä 80-vuotias talo oli 20 senttiä vinossa katolta maahan luotilangalla mitattuna. Maan routiessa vanha talo on liikkunut ja talon ristimitassa oli myös iso heitto.Urakoitsija arvosteli asiakkaan 6 000 euron hinnanalennusvaatimusta. Summa oli kattoremontin työn osuus. Urakoitsija totesi, että vaatimukseen suostuminen merkitsisi täysin ilmaisen katon saamista ja piti sitä kohtuuttomana.Kanne oli tullut urakoitsijalla täytenä yllätyksenä, sillä urakan jälkeen hänelle jäi vaikutelma, että asiakas oli tyytyväinen, koska puutteet oli korjattu ja yritys oli tullut hinnassa vastaan.Oikeudessa kuultiin rakentamisen asiantuntijoita todistajina. He totesivat työn jäljen hyväksi ja pitivät mahdottomana saada vanhaan taloon täydellisessä ristimitassa olevia rakenteita, koska talo itsessään oli vinossa.Käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan, että katon uudelleen rakentamisen jälkeen siinä ei ole omistajan väittämiä virheitä, lukuun ottamatta kahden päätylaudan irtoamista. Urakoitsija korjasi virheen kiinnittämällä laudat uudelleen.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan talon omistajalla ei ollut oikeutta uuteen hinnanalennukseen jo saamansa 4 000 euron lisäksi. Oikeus muistutti, että summalla oli moninkertaisesti korvattu kahden laudan uudelleen kiinnittäminen.Oikeus hylkäsi omistajan kanteen. Ratkaisu merkitsi sitä, että omistaja joutuu maksamaan kattoyrityksen noin 26 000 euron asianajokulut. Päälle tulevat vielä omistajan omat, lähes 12 000 euron asianajokulut. Kymppitonnin kattourakkahinnaksi tuli loppujen lopuksi noin 40 000 euroa.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun perjantaina.