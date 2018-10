Oma raha

25-vuotias mies nosti parissa vuodessa 93 000 euron lainat – vaati pankeilta vastuullisuutta

Velkajärjestely ei onnistunut, koska velat oli otettu pelaamiseen

Peliriippuvainen 25-vuotias onnistui saamaan neljästä pankista muutamassa vuodessa 93 000 euron lainat.Pelionni ei vain kääntynyt, vaikka mies otti lainaa lainan päälle yrittäessään hakea uusi voittoja ja hoitaa vanhoja vippejään.Lopulta hän päätyi velkajärjestelyhakemukseen, mutta vastatuuli jatkui, kun Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen. Turun hovioikeus oli yhtä tiukka eikä myöntänyt jatkokäsittelylupaa.Nuori mies sai lainaa neljästä pankista, joista kaksi on norjalaisia ja kaksi suomalaisia.Toinen norjalaispankki on verkossa toimiva pankki ja ilmoittaa verkkosivuillaan myöntävänsä 23 vuotta täyttäneille, säännöllisiä tuloja saaville jopa 50 000 euron vippejä ilman vakuuksia ja kertoo pyrkivänsä tekemään niin asiakkaan arjesta kuin juhlastakin joustavaa.Joustavat juhlat päättyivät 25-vuotiaalta pirkanmaalaiselta mieheltä, kun hän ei päässyt velkajärjestelyyn, jota kaikki neljä pankkia vastustivat.Mies ei selvinnyt enää lainoistaan, kun hänen noin 1 800 euron kuukausittaiset nettotulonsa eivät riittäneet ongelman ratkaisuun.Pankit totesivat, että mies on velkaantunut vastuuttomasti ja hänen on viimeisiä pikavippejä ja kulutusluottoja nostaessaan täytynyt ymmärtää, ettei hän selviä veloistaan.Käräjäoikeudessa nuori mies oli sitä mieltä, että hän selviäisi, kunhan pääsisi velkajärjestelyyn. Hän kiisti olleensa piittaamaton ja vastuuton nostaessaan luottoja.Hän kertoi viimeiseen saakka yrittäneensä hoitaa lainojensa maksua, mutta lopulta tehtävä kävi ylivoimaiseksi johtuen pelihimosta ja siihen liittyvästä sairaudesta.Nuori mies vaati myös luotonantajilta vastuullisuutta, kun asiakas on peliongelmainen ja hänellä on jo useita velkoja. Hän pystyi maksamaan ainoastaan korot, joten pääoma ei lyhentynyt ollenkaan.Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen. Se totesi miehen maksukyvyttömäksi.Käräjäoikeus viittaisi ratkaisussaan velkajärjestelylakiin; jos velkaa olisi otettu perustarpeiden tyydyttämiseen, ei kyse olisi piittaamattomasta toiminnasta. Mutta lainat oli otettu pelaamiseen ja vanhojen vippien maksamiseen.Viime vuonna pelihimo velkaannutti miestä 48 000 eurolla.Velkasumma kasvoi lyhyen ajan sisällä mikä myös esti velkajärjestelyyn pääsyn.Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen viime elokuussa.Hovioikeus ratkaisi kantansa maanantaina eikä myöntänyt jatkokäsittelylupaa, ja käräjäoikeuden päätös jää voimaan.