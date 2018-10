Oma raha

”Hälyttävän monen” talous kaatuu jo, kun tulot putoavat 100 euroa kuussa – joukossa myös hyvätuloisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tulokset tukevat huolta niin pikavipeistä kuin maksuhäiriöistä”

Turvallisuuden tunteesta ei tingitä