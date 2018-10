Sijoitusbloggarin salkusta suli 16 000 euroa viikossa – ”En ole millään tavalla paniikissa, hädässä tai huolissani”

Oma raha

Sijoitusbloggarin salkusta suli 16 000 euroa viikossa – ”En ole millään tavalla paniikissa, hädässä tai huolis

Salkku on tullut alas 16 000 euroa viikossa. Eihän se nyt kyllä ole kivaa. — Merja Mähkä (@merjamahka) 11. lokakuuta 2018 https://twitter.com/merjamahka/status/1050289481830555648?ref_src=twsrc%5Etfw

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Toiveena kurssilasku”