Oma raha

PTT: Metsänomistajien tienestit ennätykseen – syynä hakkuumäärät ja hintojen nousu

Papereissakin nousua

Yksityismetsien puun myynnistä kertyvät bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna ennätykselliseen 2,2 miljardiin euroon, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT.Kasvua viime vuodesta tulee arvion mukaan 15–17 prosenttia.Hakkuumäärä nousee yli kymmenen miljoonaa kuutiometriä suuremmaksi kuin 2010-luvulla keskimäärin eli noin 67 miljoonaan kuutiometriin.Kantorahatuloja vetää ylös puun hintojen ripeä nousu, jonka takana on sellun kasvava tuotanto.Sellutehtaissa käytettävän kuitupuun nimellishinnat kohoavat ennusteen mukaan tänä vuonna 8–10 prosenttia. Myös tukin hinnat nousevat suhteellisesti saman verran.Kuitupuun käyttöä lisäävät Metsä Groupin Äänekosken uusi biotuotetehdas ja UPM:n Kymin tehtaan laajennus.Sellussa hinnat ovat nousseet yli vuosikymmenen ennätystason erityisesti Kiinan kasvavan kysynnän vuoksi.PTT:n mukaan sellun tuotantoon ei ole tulossa lähiaikoina lisäkapasiteettia, mikä pitää hinnat korkealla. Hintojen romahdusta ei ole odotettavissa, tosin ensi vuonna tulee hieman takapakkia.Suomessa sellun vientihinta nousee tänä vuonna 16–18 prosenttia. Määrä kasvaa 10–12 prosenttia.Toisen nousutuotteen kartongin vienti- ja tuotantomäärät kasvavat tasaisesti. Myös hinnassa on selvää 3–5 prosentin kasvua.Yli vuosikymmenen laskussa olleiden papereiden vientimäärissä ja useiden laatujen hinnoissa nähdään pitkästä aikaa kasvua. PTT varoittaa kuitenkin, että pitkällä aikavälillä papereiden kysynnän lasku ei ole muuttumassa.Ainoastaan sahatavarassa tuotantomäärä putoaa ennusteen mukaan tänä vuonna. Taustalla on viennin voimakas väheneminen Kiinaan alkuvuoden aikana.Sahatavarassakin vientikysyntää tukee yleisesti ottaen suotuisa taloustilanne ja rakentamisen lisääntyminen keskeisissä vientimaissa.PTT ennustaa, että ensi vuonna kasvu rauhoittuu kautta linjan.