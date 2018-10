Oma raha

Riita vesivahingosta: Sammuiko asukas suihkuun vai saiko hän sairauskohtauksen?

Taloyhtiön edustajat vetosivat Facebook-päivityksiin juhlinnasta

Humalatilasta ei riittävää näyttöä

Taloyhtiön mielestä vahingon aiheutti asunnonomistaja, joka railakkaan juhlaillan jälkeen meni umpihumalaisena suihkuun ja sammui lattiakaivon päälle.Asunnonomistajan mielestä hän sai neurologisen sairauskohtauksen, jota meni lievittämään kylmään suihkuun ja menetti tajuntansa. Seurauksena oli vesivahinko, jonka aiheutti viemärissä samaan aikaan ollut tukos.Vakuutusyhtiö tutki vesivahingon. Se ei löytänyt tukosta, ja veden pääsy viemäriin oli estynyt muusta syystä. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta taloyhtiölle.Taloyhtiö on remontoinut kolmen vuoden takaisen tulvan vahingot muissa huoneistoissa, mutta huoneisto, josta tulva käynnistyi on vielä korjaamatta.Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli alkuvuonna osakkeenomistajan riitakanteen taloyhtiötä vastaan.Kumpikin osapuoli marssitti joukon todistajia käräjäsaliin. Asunnon omistajan kaksi todistajaa kertoivat nuoren miehen neurologisista kohtauksista ja tajuttomuustiloista. Kohtauksia mies hoiti kylmillä suihkuilla.Sairauskohtauksista miehellä oli lääkärintodistus vesivahingon jälkeiseltä ajalta.Taloyhtiön todistajana kuultu isännöitsijä tuntee rakennuksen lähes 20 vuoden ajalta. Viemäreissä ei koskaan ollut ilmennyt mitään ongelmia.Ihmettelyä oikeussalissa aiheuttikin osakkaan saama kohtaus, joka olisi sattunut samalla hetkellä, kun talon viemärit olisivat menneet tukkoon.Taloyhtiön edustajat olivat lukeneet osakkaan Facebook-päivityksiä ja vetosivat niihin.Osakas oli kertonut vauhdikkaista juhlista ja puolentoista päivän mittaisesta kankkusesta. Hän kuitenkin kiisti, että päivitys olisi tarkoittanut vesivahingon ajankohtaa.Osakkaan näkemys oli, että syy vahinkoon oli viemärissä ja vastuu sen toiminnasta on taloyhtiöllä. Lattiakaivo sijaitsee allaskaapin alapuolella eikä osakkaan mukaan sen päälle voinut sammua.Hän kertoi oikeudessa vettä pulppuavan lattiakaivon ongelmista ja väitti useita kertoja ilmoittaneen niistä huoltomiehelle.Taloyhtiö kiisti vaatimukset ja vaati kanteen hylkäämistä. Vakuutusyhtiön selvityksen mukaan viemäri ei ollut tukossa, mutta selvitys ei antanut vastausta miksi vesi ei mennyt viemäriin.Viemäristä löytyi ainoastaan kahden sentin muovisuikale eikä se taloyhtiön mielestä voinut aiheuttaa tulvaa.Osakkaan kunnosta vesivahingon jälkeisenä päivänä oikeudessa todisti huoltomies.Ennen vedentulon sulkemista huoltomies oli käynyt asunnossa, mutta ei päässyt kylpyhuoneeseen, koska ovi oli lukossa.Kohta hän tuli uudelleen ja osakas kuivasi lattiaa hyväkuntoisena ja reippaana.Käräjäoikeus ei pitänyt mahdollisena, että muutama minuutti aiemmin osakas olisi ollut kylpyhuoneessa sammuneena, mutta kohta kuivasi lattiaa reippaana.Oikeuden mukaan osakkaan voimakkaasta humalasta taloyhtiö ei esittänyt riittävää näyttöä ja päätyi sairauskohtaukseen, jonka seurauksena hän oli menettänyt tajuntansa suihkussa.Viemärissä ollutta tukosta tai viallisuutta ei voitu ratkaisun mukaan sulkea pois, ja asia jäi epäselväksi.Koska syy jäi epäselväksi, katsoi oikeus, että taloyhtiön on korjattava asunnon vialliset rakenteet ja osakkaalle jää pintojen kunnostaminen.Oikeus nosti esille Kouvolan hovioikeuden viiden vuoden takaisen ratkaisun. Sen mukaan tajunnanmenetys suihkussa sairauskohtauksen vuoksi poistaa osakkaan tuottamuksen vesivahingon synnyssä.Riita jatkui edelleen Turun hovioikeudessa. Se ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovi antoi ratkaisun viime viikolla.Kumpikin osapuoli maksaa omat oikeuskulunsa. Taloyhtiön asianajokulut ovat noin 6 400 euroa ja osakkaan runsaat 10 000 euroa.Ratkaisusta on edelleen mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.