Merja, 68, teki viisi vuotta töitä lisäeläkkeen toivossa, mutta koki karun yllätyksen: ”Lopputulos on plus miinus nolla”

Oma raha

Merja, 68, teki viisi vuotta töitä lisäeläkkeen toivossa, mutta koki karun yllätyksen: ”Lopputulos on plus mii

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”En ollut koskaan kuullut, että näin voisi käydä”

Ensin työeläkettäni korotettiin 44 eurolla, mutta sitten Kela vähensikin kansaneläkettä 42 euroa. Siitä jää ylimääräistä kaksi euroa kuukaudessa. On tämä ihana valtio. Kannustetaan tekemään töitä, ja tulos on tällainen.





”Muutokset vaikuttavat kansaneläkkeen suuruuteen”

En ollut koskaan kuullut, että näin voisi käydä. Tässä maassa on varmasti hyvin suuri joukko muita samaan ikäluokkaan kuuluvia pienituloisia ihmisiä, jotka miettivät, kannattaako eläkkeellä tehdä töitä.

Lisätyön tekeminen ei palkitse kaikkia