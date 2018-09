Oma raha

Pariskunta luuli kuitanneensa vuokria työsuorituksilla, sitten vuokraisäntä alkoi periä 2 vuoden vuokria

Omakotitalossa asunut pariskunta teki vuokraisännän kanssa kirjallisen vuokrasopimuksen. Talo sijaitsee länsirannikon pienessä kunnassa.Suullisesti osapuolet sopivat, että pariskunta maksaa vuokria myös työsuorituksina, mikä tarkoitti talon kunnossapitoa ja remontteja.Kaksi vuotta meni mukavasti, mutta kun pariskunta irtisanoi vuokrasuhteensa ja palautti postin kautta avaimet isännälle, alkoi tapahtua. Isännän mielestä irtisanominen oli hoidettu vastoin lakia.Hän nosti riitajutun Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ja vaati kahden vuoden maksamattomia vuokria sekä kahdeksan kuukauden vuokraa pariskunnan poismuuton jälkeiseltä ajalta, vaikka noina kuukausina talossa asui lähes koko ajan jo uusi vuokralainen.Käräjäoikeudessa isäntä voitti juttunsa, mutta hävisi Turun hovioikeudessa. Hän tavoitteli noin 27 000 euron saatavia, mutta sekin mitä hän sai meni asianajokuluihin.Kertaakaan kahden vuoden aikana vuokraisäntä ei ollut reagoinut maksamattomiin vuokriin. Hän ei ollut vuokrasopimusta tehdessään vaatinut vuokratakuitakaan.Pariskunta myönsi 6 400 euron vuokrarästit ja summan he olivat valmiit maksamaan. Kuukausivuokra oli 800 euroa.Vuokranmaksu hoitui usein työsuorituksina, joista pariskunta lähetti todisteena kuitit isännälle.Pientalossa oli monenlaista työtä tarjolla. Pariskunta oli muun muassa laajentanut pihamaata, kaatanut puita, asentanut rännit, uusinut pesuhuoneen suihkun, saunan kiukaan, astianpesukoneen, tapetoinut, maalannut ja uusinut lattioita.Käräjäoikeudessa isäntä vaati saamatta jääneitä vuokriaan. Hän väitti, ettei ollut saanut vuokralaisilta maksukuitteja remonteissa käytetyistä rakennusmateriaaleista ja muista kuluista.Oikeudessa pariskunta harmitteli, kun ei ollut ottanut kopioita isännälle toimittamistaan maksukuiteista.Oikeuden ratkaisun mukaan vuokralaiset eivät pystyneet näyttämään toteen sopimusta remonteista, koska vuokrasopimuksessakaan ei sellaisesta ollut mainintaa.Käräjäoikeudessa isäntä voitti juttunsa pääosin ja vuokralaiselle oli tulossa lähes 20 000 euron lasku.Oikeus hylkäsi perusteettomana isännän vaatimuksen vuokranmaksusta ajalta, jolloin pariskunta ei edes asunut talossa.Ratkaisu ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta ja kiista jatkui Turun hovioikeudessa. Se muutti käräjäoikeuden päätöstä merkittävästi.Hovioikeus totesi, että vuokraisännän ja pariskunnan välillä oli sopimus vuokranmaksusta työsuorituksia vastaan.Selkeänä osoituksena sopimuksesta oli hovioikeuden mielestä se, että isäntä ei vaatinut vuokravakuutta eikä reagoinut väittämiinsä vuokranmaksun laiminlyönteihin kertaakaan kahden vuoden aikana.Hovioikeus ei pitänyt uskottavana, että pariskunta olisi tehnyt isännälle töitä hyvää hyvyyttään ilman minkäänlaista sopimusta remonteista. Hovioikeuden käsittelyssä vuokralaisen asiamies antoi ymmärtää, että edellinen vuokralainen oli maksanut omakotitalossa asumisestaan vuokrat käteisenä. Oikeudessa ilmeni, että käteismaksu ja vuokranmaksu työsuorituksilla saattoivat olla isännälle eduksi, mikäli tieto hänen ulosottoveloistaan oli oikea.Hovioikeuden päätös merkitsi vuokralaisen vastuiden keventymistä ja isännälle lisää kuluja. Vuokralaisen on maksettava 6 400 euron rästit, jotka hän oli jo aiemmin myöntänyt oikeaksi.Isäntä ei saanut tavoittelemaansa 27 000 euron pottia. Hänelle hovioikeuden päätös toi lisää oikeuskuluja maksettavaksi. Koska isäntä hävisi jutun pääosin, on hänen maksettava vastapuolen asianajokuluista kolme neljäsosaa, lähes 6 000 euroa. Päälle tulevat vielä isännän omat asianajokulut.