Oma raha

15 000 euron luotto voi maksaa 40 000 euroa – ”Voi olla markkinoiden ongelmallisin tuote”

Kuin kulutusluottoja

Yritykset olettavat, että vaikeuksiin ajautuneet osaavat järjestellä velkansa itse.

Lainaaja on itse vastuussa

Yksilön vastuuta ei voida poistaa. Loppukädessä asiakas päättää itse.

Rahoittaja tarjoaa, asiakas päättää

Mitä ovat korko ja kuukausierä?

Sääntelyä tarvitaan