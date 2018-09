Oma raha

Joka neljäs unohti maksaa kiinteistöveron viime vuonna – muista, että eräpäivä on tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä on tänään 3. syyskuuta. Veronmaksajien mukaan veron unohti maksaa viime vuonna eräpäivään mennessä joka neljäs kiinteistöveroa maksavista.Myöhässä maksamisesta tuli liki kolmen miljoonan euron ylimääräiset kulut.Verosta lähetetään yksi maksumuistutus, minkä jälkeen se siirtyy ulosottoon.Jos veron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä on maksettava viivekorkoa, verottaja kertoo.Mikäli vero on 170 euroa tai enemmän, maksu on jaettu kahteen osaan, josta jälkimmäisen eräpäivä on 15. lokakuuta.Henkilöasiakkaiden kiinteistövero on keskimäärin 286 euroa ja yritysten ja yhteisöjen runsaat 8000 euroa.