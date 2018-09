Oma raha

Tästä sienestä miljonäärit maksavat jopa 4 000 euroa kilolta – Suomen sadosta tulossa runsas

Arvokkaasta sienestä ei ollut vientituotteeksi

Miljonäärien herkku



Kerätä silti kannattaa

Täältä löydät sieniä

Mene Nuuksioon, Loviisaan tai Rovaniemelle

Grillaa tai tee risottoa

Matsutake eli tuoksuvalmuska on harvinainen ja ennen kaikkea oikukas sieni.Yhtenä syksynä tuoksuvalmuskan sato saattaa olla runsas ja toisena syksynä sientä ei tavata metsissä juuri lainkaan.Tänä syksynä sieni näyttäisi antavan vaihteeksi hyvän sadon. Sienestäjien kertoman perusteella tuoksuvalmuskaa esiintyy nyt runsain mitoin niin Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Savossa.– Kyllä havainnot pitävät paikkansa. Tuoksuvalmuskan sato voi olla jopa erittäin runsas tänä vuonna, Arktiset Aromit -yhdistyksen toiminnanjohtaja Birgitta Partanen https://www.is.fi/haku/?query=birgitta+partanen sanoo.Harvinaisuutensa takia tuoksuvalmuska ei ole saavuttanut suomalaisten sienikorissa kantarellin tai haaparouskun kaltaista asemaa.Kaukana Tyynellämerellä on kuitenkin saarivaltio, missä tuoksuvalmuskasta ollaan valmiita maksamaan satoja, jopa tuhansia euroja kilolta.Noin kymmenen vuotta sitten Suomessa uumoiltiin, että tuoksuvalmuskasta saataisiin merkittävä vientituote Japaniin.Matsutake on japanilaisten suosikkisieniä.Innostus laantui kuitenkin nopeasti, kun suomalaiset joutuivat myöntämään tosiseikat: on vaikea käydä kauppaa sellaisella sienellä, joka antaa sadon täysin sattumanvaraisesti.Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Kauko Salo https://www.is.fi/haku/?query=kauko+salo muistaa hyvin ne vuodet, joina tuoksuvalmuskalle koetettiin luoda varteenotettavia markkinoita.– Ilmassa oli sellaista toiveajattelua, että sieni olisi yleisempi kuin se on. Joitakin kiloja lennätettiin Japaniin, kunnes seuraava huono satovuosi hyydytti kaupan.Birgitta Partasen mukaan alati vaihtelevan sadon lisäksi kauppaa haittasi myös heikosti pelannut toimitusketju.– Japanilaiset ostajat odottivat, että matsutake saataisiin tarjoiltua pöytään 48 tunnin sisällä keräämisestä. Näin tiukan aikaraamin puitteissa oli lähes mahdoton onnistua.Toimitusketjusta ei koskaan saatu niin tehokasta, että aikataulussa olisi minuutilleen pysytty. Välillä kävi niin, että japanilaisasiakkaat saivat vastaan lastin pilaantuneita tuoksuvalmuskoja.Kauttaaltaan kuihtuneiksi tuoksuvalmuskan Japanin markkinoita ei voi luonnehtia. Salo arvioi, että Suomessa on edelleen ”pieniä porukoita”, jotka koluavat metsiä ja hyvinä satovuosina toimittavat tuoksuvalmuskaa Japaniin.Sienen markkinahinta niin ikään on edelleen korkea. Puhutaan jopa 4 000 euron kilohinnoista.Korkea hinta eittämättä rajaa asiakaskuntaa. Millaisia henkilöitä tuoksuvalmuskan japanilaiset ostajat ovat?– Miljonäärejä, pääasiassa miehiä. Tuoksuvalmuska on potenssilääkkeen maineessa heidän keskuudessaan, Salo sanoo.Japanilaiset miljonäärit ovat kuitenkin tarkkoja ostamistaan matsutakeista, Salo huomauttaa.– Oikeasti korkeaa hintaa he maksavat ainoastaan sellaisista tuoksuvalmuskoista, joiden lakki on supussa. Jos lakki on auennut, voidaan sanoa, että 4 000 euroa kilolta on liioittelua.Jos tuoksuvalmuska antaisi kelvollisen sadon joka vuosi, suomalaisten metsien arvo saattaisi nousta kohisten.Salon mukaan sienen tuotto olisi tällöin moninkertainen verrattuna mäntyyn, jonka seuralaisena tuoksuvalmuska kasvaa.– Valitettavasti sieni on kuitenkin niin oikukas tapaus, ettei siitä ole lisäämään metsien arvoa.Tuoksuvalmuskan kerääminen kannattaa silti aina, muistuttaa Arktiset Aromit -yhdistyksen toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.– Pohjoisen ravintolat ostavat mielellään tuoksuvalmuskoja sienestäjiltä. Koska sieniä on tällä hetkellä hankala toimittaa Japaniin, tulevat japanilaiset syömään niitä tänne.– Hyvinä satovuosina tuoksuvalmuskat siis tuovat pohjoiseen japanilaista turismia.Mäntymetsästä voi löytää ison ryppään, jos käy tuuri.– Etelä-Suomessa matsutake eli tuoksuvalmuska on harvinaisempi kuin pohjoisessa. Laji yleistyy pohjoista kohti mentäessä, biologi Tea von Bonsdorff https://www.is.fi/haku/?query=tea+von+bonsdorff Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta eli Luomuksesta kertoo.Tuoksuvalmuskan eli matsutaken tieteellinen nimi on Tricholoma matsutake.– Poikkeuksellista on ylipäätään se, että tieteelliseksi lajinimeksi hyväksyttiin uudempi nimi, japanilainen sana matsutake. Tieteelliset nimet ovat lisäksi latinaa tai kreikkaa. Kyse on siitä, että sieni on kaupallisesti merkittävä sienilaji ja Japanissa erittäin suosittu herkku, hän kertoo.Matsutake on kookas, voimakkaan tuoksuinen sieni. Se kasvaa männyn seuralaisena koko Suomessa. Parhaat kasvupaikat ovat hiekkapohjaisia männiköitä, joissa on vanha puusto, ohut humuskerros ja pohjakerros jäkälävaltainen.Tea von Bonsdorff neuvoo, mistä sieniä voi löytää ja milloin.– Nyt on hyvä aika lähteä niitä etsimään, sillä elokuu ja syyskuu ovat sienien optimaalista kasvuaikaa. Niitä löytää hiekkapohjoisilta mäntykankailta. Itse olen esimerkiksi nähnyt niitä Luukkaan ulkoilualueella Espoossa ja Nuuksion kansallispuistossa, joka sijaitsee Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin alueella.Hän kertoo, että myös Loviisan Valkon alueella on tuoksuvalmuskoja. Tea von Bonsdorffin mukaan sieniä näkyy tänä vuonna hyvin pohjoisessa ja esimerkiksi myös Rovaniemen korkeudella.– Sieni on hyvin oikukas eikä sitä näy joka vuosi samalla paikalla. Rihmasto elää ja voi hyvin kyllä maan alla, mutta itiöemä eli näkyvä maanpäällinen osa ei joka vuosi kasva. Tuoksuvalmuska ei tuota runsasta satoa läheskään joka vuosi, hän sanoo.Tuoksuvalmuska on hänen mukaansa erinomainen ruokasieni.– Koko sieni on käyttökelpoinen. Matsutake ei vaadi esikättelyä, kuten ryöppäystä eli nopeaa keittämistä.

Millaista ruokaa matsutakesta voi tehdä?

– Sen voi leikata ohuiksi siivuiksi, grillata ja maustaa soijalla ja öljyllä. Matsutake sopii myös erinomaisesti risottoihin, hän sanoo.